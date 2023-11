Na África, Joyce Ribeiro exalta raízes e força no jornalismo

Em Cabo Verde, a jornalista Joyce Ribeiro comemora fase profissional e a maturidade

Um sentimento de gratidão e reconhecimento cerca a fase profissional de Joyce Ribeiro (45). Referência no telejornalismo brasileiro, ela soma conquistas não somente diante das câmeras, mas, principalmente, além delas. “Se eu fosse pensar que tudo isso aconteceria logo este ano, que foi tão desafiador para os jornalistas, eu jamais teria chegado até aqui”, diz. À frente do Jornal da Tarde, da TV Cultura, Joyce foi uma das convidadas de honra da comemoração do 50º Aniversário da Independência de Guiné-Bissau, por sua embaixada, para uma série de cerimônias realizadas em Cabo Verde. Pela primeira vez em solo africano, a jornalista aproveitou cada momento do tour. “Foi uma viagem marcante em todos os aspectos. Para minha honra, fui convidada para essa festa e pude estreitar os laços com um povo que dá muito valor às produções brasileiras”, relata.

Autora do livro Chica da Silva – Romance de uma Vida, ela ainda teve a oportunidade de relançar a obra para o público no país. “O lançamento original foi em 2016, no Brasil. Agora, fizemos um relançamento e a apresentação dessa história em Cabo Verde”, explica ela, que valoriza a conquista de forma ímpar. “É como uma virada de chave. Eu sempre desejei que meu trabalho chegasse a outros países, mas não sabia de que forma isso aconteceria. Poder estender minha carreira de forma internacional em um país que me traz algo sobre ancestralidade e tradições é muito valioso”, afirma.

Recepcionada por autoridades e residentes locais, Joyce compartilhou toda a sua alegria com o marido, o engenheiro Luciano Machado (45). “Ele é um parceiro incrível. Estarmos juntos deixou tudo ainda mais especial. Luciano não só estava feliz por mim, mas estava feliz comigo. Juntos, curtimos cada momento”, conta. O desafio do par, porém, foi driblar a saudade das herdeiras, Maria Luiza (11) e Lorena (8), que ficaram com familiares no Brasil. “Busco passar todo tipo de ensinamento a elas. Por serem duas meninas negras, eu sei que preciso fortalecê-las, afinal, elas vão se deparar com dificuldades e preconceitos. Bem menos do que eu um dia enfrentei, claro, mas eu quero muito que elas tenham consciência da nossa luta”, pontua Joyce, orgulhosa de sua história.

Aliada à boa fase profissional, está a maturidade. Aos 45 anos, a jornalista garante plenitude e calmaria. “Sem dúvida, tem sido a fase mais feliz da minha vida. Tenho calma, leveza e isso só a maturidade traz”, reflete ela. “A gente costuma falar muito de etarismo e, nós, mulheres, somos as maiores vítimas dele, mas eu penso que há motivos para a celebração da maturidade e eu tenho aprendido cada um deles”, garante a jornalista.

Somando 23 anos de carreira, ela mantém a estabilidade e se consagra como uma das representantes de sua geração. “Sempre quis ser independente e dona das minhas escolhas. Muito do que fiz veio a partir daí. Minha vontade me fez persistir”, avalia ela que, este ano, recebeu o troféu Mulher Imprensa na categoria Telejornalismo. “Hoje, celebro meu novo momento e celebro também a nova geração de profissionais que podem trilhar um caminho mais simples. Ver mais colegas negras em frente às câmeras é motivo de muita felicidade para mim”, entrega.

Para os próximos meses, além do informativo na TV Cultura, Joyce planeja lançar um novo livro, além de seu próprio podcast. “Estou sempre envolvida com palestras sobre evolução feminina e maternidade. Também tenho programado o lançamento do terceiro livro, meu novo filho. E quando digo filho é por conta de todo o trabalho envolvido nele. O que é bastante cansativo, sim, mas proporcionalmente recompensador”, adianta a jornalista.

Entre Odete Ferreira e Serra, da Emb. de Portugal, o presidente de Cabo-Verde, José Maria Neves, o emb. do Brasil no país, Colbert Soares Pinto Junior, e a emb. de GuinéBissau em Cabo-Verde Basiliana Hopffer Tavares.

Roda de dança com o grupo guineense Cabaz Di Tera

Joyce Ribeiro com o marido, Luciano