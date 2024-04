Longe da TV, Aline Dias abraça a maternidade e faz da experiência uma lição

Em entrevista à Revista CARAS, Aline Dias fala sobre período de redescoberta desde seu último trabalho na TV, em Salve-se Quem Puder

Uma mistura de tranquilidade e agitação, mas sempre com o bem-estar em mente. Há três anos longe da TV aberta, a atriz Aline Dias (32) preza por momentos de alegria. “Faço o que me deixa feliz e tento viver cada instante especial. Meu filho está na fase de alfabetização e participar desse processo tem sido único”, entrega ela, referindo-se ao herdeiro, Bernardo (6). Desde seu último trabalho nas telinhas, na trama Salve-se Quem Puder, exibida pela Rede Globo em 2021, Aline tem aproveitado o período para se redescobrir profissionalmente.

“Minha rotina anda leve. Às vezes, tenho dias mais tranquilos, outros, mais corridos! Mas estou sempre priorizando o meu bem-estar de alguma maneira. Tento me cobrar menos e isso só funciona quando eu paro tudo que estou fazendo e reorganizo as minhas ideias”, entrega. “Aprendi que, nessa de querer fazer muita coisa ao mesmo tempo, eu não concluía nada; ficar só e com alguns dias livres tem sido um grande presente”, afirma a artista.

Ainda que o universo da teledramaturgia não esteja em seus planos atuais, engana-se quem pensa que Aline deixou a atuação de lado. Recentemente, ela encerrou as gravações da série Jogos Cruzados, que será disponibilizada em breve pela plataforma de streaming Disney+, além de encarar outros projetos que virão até o próximo ano, agora, no cinema.

“Há três anos venho trabalhando com filmes e estou encantada com essa narrativa e como é reflexivo fazer cinema. Os papéis que me atraem costumam mostrar a força feminina. Quando ela está presente, independentemente da ocasião, é algo bonito de se interpretar”, afirma a atriz, que destaca as transformações da figura feminina em meio às artes. “Hoje vemos papéis femininos mais empoderados, independentes e livres. Existe uma desigualdade de gênero menos explícita, que acaba contribuindo nas relações interpessoais. Há mais respeito, gentileza e empatia”, avalia ela.

Entre os inúmeros papéis, o de mãe, sem dúvida, tem lugar de destaque em sua história. No entanto, a atriz não esconde que o processo de acompanhar a evolução de um filho também pode ser desafiador. “Tem semanas que preciso me dedicar mais à minha profissão e sempre tenho uma rede de apoio que me ajuda, mas não vou mentir: existe um cansaço mental como mãe. A cada fase é um aprendizado novo”, diz ela.

E por falar em aprendizados, a dedicação e a resiliência são as maiores lições que Aline tem diante da maternidade e da vida, buscando transformar cada experiência em um processo de crescimento pessoal e profissional. “A maior lição da minha carreira é saber que o que é teu vai chegar até você! É preciso dedicação e resiliência. Nem sempre é fácil colocar isso em prática, mas quando você suporta o processo, fica mais fácil entender os nãos e os sins da profissão e da vida. Tudo é transformado em sabedoria”, fala ela, cuja estreia na TV foi em 2012, em Malhação: Intensa como a Vida.

