João Carlos Martins ecoa o seu talento em show inédito

Com sexteto, maestro João Carlos Martins mais uma vez surpreende em noite de jazz para o Rolling Stone Sessions

Sinônimo de superação, talento e amor pela música, o maestro João Carlos Martins (83) emocionou o público paulistano ao apresentar-se de forma inédita ao lado de um sexteto no projeto Rolling Stone Sessions, no Blue Note São Paulo. “O perfeccionismo, o coração e a alma estão presentes em tudo que eu faço”, disse ele, considerado um dos maiores intérpretes do mundo de Johann Sebastian Bach (1685-1750).

Ao piano, o gênio contou com auxílio de luvas biônicas — ele tem distonia focal — para fazer ecoar suas notas musicais. “Eu tinha tudo para não seguir na carreira. Sou um sobrevivente”, avalia o maestro, dono de uma aplaudida e irretocável carreira internacional.

Por falar em aplausos, a noite — patrocinada pela Ultrafarma, de Sidney Oliveira (69) — foi prestigiada pelo presidente da TV Cultura, José Roberto Maluf (77), Rubens Comini (53), o advogado Valdir Mocelin com sua Luilna Mocelin, além de Carlos Eduardo Martins (55), filho do maestro.

Fúlvio Stefanini com o maestro e Sidney Oliveira, amigo de longa data do músico

Valdir com sua Luilna e Carlos Eduardo

O anfitrião entre Rubens e José Roberto

