Grávida, Maite Perroni prepara retorno ao RBD: 'Tínhamos uma dívida com todos os fãs'

Grávida pela primeira vez, Maite Perroni celebra sucesso no streaming e a volta aos palcos com o RBD

Chegar aos 40 anos pode ser um susto para muitos, mas não para Maite Perroni. Com a carreira em ascensão no streaming, a estrela mexicana não poderia estar mais orgulhosa por tudo o que tem vivido. “Os últimos anos foram transformadores em todos os sentidos. São muitas emoções ao mesmo tempo! Estou muito feliz e, acima de tudo, grata por tudo que está acontecendo”, diz ela, protagonista de produções como Desejo Sombrio e Três Vidas, lançadas em 2020 e 2023, respectivamente, na Netflix, e O Jogo das Chaves e A Oitava Cláusula, de 2019 e 2022, no Prime Video. “Acho que as plataformas de streaming nos fizeram adaptar a novos conteúdos, novas formas de trabalhar, novas maneiras de contar uma história. Essa nova era do entretenimento me permitiu trabalhar com pessoas muito talentosas. Tudo isso, sem me fechar para apenas uma rede. Essa é uma grande oportunidade que nós, atores, temos”, reflete.

Além do sucesso nas plataformas digitais, recentemente, Maite viu seu nome reacender com o anúncio de Soy Rebelde, a turnê mundial do RBD, banda lançada pela novela Rebelde, que conquistou multidões durante e após a exibição da trama pelo SBT entre 2004 e 2006. Depois de um hiato de 15 anos, ela tem se preparado para subir ao palco junto de Anahí (39), Dulce María (37), Christian Chávez (39) e Christopher Uckermann (36) a partir de agosto. “Ainda é difícil de acreditar que estamos vivendo tudo isso outra vez. É como se tivéssemos parado no tempo, porque o amor das pessoas continua tão presente e forte como antes”, conta. “Tínhamos uma dívida pendente com todos os fãs. Felizmente, neste ano poderemos visitá-los para nos despedirmos com o coração cheio de carinho e gratidão”, completa ela.

A estreia da turnê será nos Estados Unidos. No Brasil, o grupo fará oito apresentações, entre Rio de Janeiro e São Paulo, no mês de novembro. “Eu amo o Brasil e agradeço por todo o apoio que os fãs brasileiros me deram ao longo de toda a minha carreira. Não vejo a hora de reencontrar a todos”, declara Maite.

Aliado à boa fase na carreira, a atriz e cantora também vive um excelente momento na vida pessoal: casada com o produtor Andrés Tovar (40), espera a primeira filha. “Nunca imaginei que seria mãe no mesmo ano em que faria uma última turnê com meus companheiros do RBD”, dispara, aos risos. Apesar de discreta em relação à vida pessoal — ela preferiu não dizer o tempo exato de gestação — , Maite revela que a gravidez não foi planejada e a descoberta aconteceu poucos dias antes de oficializar a união com o eleito, em outubro. “Tinha ido à minha última prova de vestido e comecei a me sentir diferente, mas jamais imaginei que estivesse grávida. Até que um dos meus melhores amigos me disse que eu estava... Na manhã seguinte, fiz o teste e deu positivo”, relembra, aos risos.

Para ela, as transformações na silhueta têm sido um dos detalhes mais especiais. “Minhas amigas me falavam sobre isso, mas é muito diferente poder viver e sentir na pele. Ver todas as mudanças pelas quais estou passando me traz uma sensação muito boa. Sem dúvida, estou feliz”, afirma.

Questionada sobre como fará para equilibrar a vida profissional com a chegada da filha, Maite se demonstra surpresa. “Ainda não sei como faremos. Como a turnê começa em agosto, ainda tenho alguns meses para descobrir”, diz, aos risos. Ressaltando a força de seu relacionamento e a intensa parceria com o marido, ela afirma que não está preocupada com o que virá. “Sei que será uma etapa completamente nova para nós dois, mas tenho certeza de que Andrés será um grande pai. Estou animada e ansiosa para conhecer nossa pequena”, garante.

