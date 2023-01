Gracienne Myers curte encontro com Lais Ribeiro em Miami

Gracienne Myers comemora evento fashion nos Estados Unidos

Exemplo de superação e de empreendedorismo – ela saiu de uma infância humilde e fez fortuna nos EUA –, a mineira Gracienne Myers (49) foi um dos destaques na 5ª edição do Brazil Fashion Fórum, na solar Miami, na Flórida.

“Fui uma das parceiras e tive a oportunidade de estar ao lado da família, do marido e filhos”, frisou ela, no evento cujo foco é a moda. Por lá, Gracienne se encontrou com a top Lais Ribeiro (32), musa da noite.