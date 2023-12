CARAS celebra 30 anos de história no Brasil

Ao som de Daniela Mercury, famosos se tornam protagonistas da festa das festas. Veja tudo o que aconteceu na celebração dos 30 anos da Revista CARAS

No red carpet, um desfile de astros e estrelas digno das grandes festas de Hollywood. No palco, a voz e a energia contagiante da cantora Daniela Mercury (58). Já nos bastidores, encontros e reencontros entre diferentes gerações. Foi com essa atmosfera que CARAS reuniu um poderoso time de famosos para celebrar seus 30 anos no Brasil, em noite histórica que teve como palco o Teatro B32, na capital paulista. Personalidades da televisão, da música, do cinema e da internet tornaram-se os grandes protagonistas da festa, afinal, todos eles já estamparam as páginas e capas da publicação. Primeiro e único veículo de celebridades do País, ao longo das últimas três décadas, CARAS se tornou referência por apresentar aos leitores a intimidade de seus ídolos e por manter relação de profunda amizade com cada uma de suas estrelas.

Para embalar os cerca de 400 convidados — que seguiram à risca o dress code da noite, o branco, em um gesto à paz —, Daniela fez um show apoteótico e entoou seus maiores sucessos entre eles, O Canto da Cidade, hit do álbum homônimo que, por coincidência do destino, acaba de completar 30 anos. “Tudo que aconteceu de marcante na minha vida está registrado nas páginas da CARAS. Dos meus filhos, ao casamento com a Malu, uma capa com duas noivas, uma capa afirmativa, de inclusão”, afirmou a estrela baiana ao lado de sua amada, Malu Verçosa (47), e do filho, Gabriel Povoas (38).

Antes de a estrela subir ao palco, os holofotes se voltaram para o red carpet, por onde passaram as personalidades. Animada, Adriane Galisteu (50) — um dos nomes que mais estamparam as capas da publicação — exaltou sua relação com o veículo. “Minha história se confunde com a história da CARAS, eu tenho momentos incríveis nas capas. Minha história pessoal está toda lá, e isso me dá muito orgulho”, disse a apresentadora do reality A Fazenda, da RecordTV, com seu Alexandre Iodice (52), com quem tem Vittorio (13). “A trajetória com CARAS é uma trajetória de descobertas e transformações. Fiz viagens históricas com vocês, para os Castelos, a Ilha e, este ano, fiquei muito honrada de estar presente na temporada da CARAS Amazônia”, falou Christiane Torloni (66), habituée das festas, dos eventos e das viagens da publicação.

No papel de mestre de cerimônias da noite ao lado do editor-chefe, Fabricio Pellegrino (45), a apresentadora Ticiane Pinheiro (47) desfilou dois looks, um para o red carpet, outro para o palco. “CARAS nunca foi sensacionalista, sempre fez um trabalho digno e se adaptou ao novo, ao digital. Nunca perdeu a essência e todo mundo ama”, frisou Ticiane, com a mãe, Helô Pinheiro (80). “São 30 anos apoiando as celebridades. Que festa incrível e inesquecível!”, disparou a eterna Garota de Ipanema. Talentos da nova geração, como Lucy Alves (37), Diogo Almeida (39) e João Assunção (20) reafirmaram a atemporalidade da marca. “Minha relação com a imprensa começa desde que eu saí da maternidade! E foi sempre de muito carinho. Parabéns pelo ‘trintou’ e quero estar presente no ‘cinquentou!’”, avisou João, filho do ator Fabio Assunção (52), que segue os passos do pai na área artística. “Quando saí pela primeira vez na capa da CARAS, pensei: ‘meu Deus, agora estou famosa mesmo!’. Estou muito feliz de estar aqui, porque adoro festa, música e bons drinques!”, festejou Lucy. Elegante, Diogo caprichou no visual e confessou ser fã de moda. “Eu adoro usar branco! Gosto de andar bem vestido, respeitando meu estilo. Uso o que me faz bem e gosto de comprar roupas, mas desapego das peças antigas, viu?”, confessou Diogo. O ator, aliás, protagonizou momento único na festa. Ele dividiu o microfone com Daniela ao cantar Tempo Perdido, de Renato Russo (1960-1996). As participações não pararam ali. Lucy Alves e Nivea Maria (76) também soltaram a voz com a baiana. “Eu tive o prazer de ver a apresentação da Daniela, que eu não conhecia pessoalmente”, destacou Nivea, dando show de disposição e vitalidade ao longo da noite. Para completar, um dueto da cantora com Gabriel Póvoas provou que a arte e a música estão no DNA da família. “É uma grande responsabilidade, porque ela não deixa de ser a Daniela Mercury e a recepção do público tem sido ótima”, falou ele, que divide o palco com a mãe no Oxente Acústico.

Lenda do telejornalismo e dono de uma das vozes mais icônicas do Brasil, Cid Moreira (96) fez questão de prestigiar a festa e, de quebra, foi tietado pelas novas gerações, em especial, os influencers Gabi Lopes (29), Vanessa Lopes (22), Lucas Mamede (20), Pedro Rezende (27) e Bia Ben (21). “A CARAS sempre me prestigiou muito! Inclusive, tem uma capa que ganhou um prêmio e quase fui demitido da Globo!”, contou Cid, aos risos, lembrando da icônica capa na qual ele aparece em uma banheira com espumas e as pernas para cima. “A minha primeira vez na neve foi com a CARAS. Daí para frente, me apaixonei por esqui”, disse Gabi, que assim como todos os influencers, fez questão de dividir com os seguidores o encontro com Cid.

Fenônemo mundial, o grupo Now United deu rasante na gala e ficou hipnotizado pelas cores e pelo ritmo verde e amarelo. Mélanie Thomas (20), Nour Ardakani (22), Sabina Hidalgo (24), Savannah Clarke (20), Sina Deinert (25), Lamar (24), além da brasileira Desirée (18), integrantes da banda, ficaram encantados com a voz de Daniela.

O clima de romantismo também teve destaque. Inseparáveis, Leila Schuster (49) e Jose Luiz Gandini (66), Lucy Ramos (41) e Thiago Luciano (43), Gardênia Cavalcanti com Marcos Rezende e César Filho (63) com sua Elaine Mickely (43) levaram para a noite a mesma sintonia com a qual sempre são retratados nas páginas de CARAS. “A gente sempre tem a garantia que teremos fotos lindas, sempre houve a preocupação com a imagem dos artistas!”, apontou Bianca Rinaldi (49). “Vocês são parte da minha história . Tantas capas, matérias incríveis, viagens…”, emendou Cristiana Oliveira (60).

Enquanto Daniela brilhava no palco, ídolos musicais trocaram de lado: foram para a plateia. “Aparecer na CARAS é o auge! É glamour, sucesso, não tem fofoca, tem sensibilidade e coisas positivas”, analisou Zezé Di Camargo (61), que chegou ao lado de sua Graciele Larcerda (43) e do casal Tierry (34) e Mikaely Amorim (23). Para completar as vozes potentes, Ana Cañas (43), Kell Smith (30), a dupla Day (30) e Lara (29), além de Brian Behr (27). Para fechar com chave de ouro, Daniela chamou os VIPs ao palco em um gesto de celebração à data. “Ela está antecipando o carnaval! Foi inesquecível”, finalizou Tiago Abravanel (36).

Daniela Mercury brilha na festa

Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda, Cid Moreira e Fátima, Marcos Rezende e Gardênia Cavalcanti e Leila Schuster com José Luiz Gandini

Ana Cacimba e Kell Smith

César Filho e Elaine Mickely

Nivea Maria fala com Paula Martins

Helô e Ticiane Pinheiro

Diogo Almeida solta a voz com Daniela

Fernando Pinheiro e Helô Pinheiro

Edgardo Martolio com a mulher, Gabriela, e o filho, Thomáz

Otávio Mesquita, Celina Ferreira e Amaury Jr.

Christiane Torloni, Ticiane Pinheiro, Lucy Alves, Adriane Galisteu, Tina Calamba e Daniela Mercury

Mélanie Thomas, Desirée Silva, Sabina Hidalgo, Lamar Morris, Nour Ardakani, Savannah Clarke e Sina Deinert

Ticiane e Fernanda Motta chegam Lucy Ramos para o evento e são cercadas pela imprensa

Tiago Abravanel, Fabricio Pellegrino e Ticiane Pinheiro

Lucy Ramos

Adriano Tunes, Ivan Parente, Carol Costa, Grazy Pisacane; Giulia Nadruz e Tiago Barbosa

Renata Alves com o filho, Diego

Fernanda Motta e Adriane Galisteu

Nivea Maria e Daniela Mercury

Cid entre Rezende, Vanessa, Bia, Lucas e Gabi

Zezé é ladeado por Ana Cañas, Brian Behr, Day & Lara, Tierry e Kell

Show de Daniela agita os cerca de 400 convidados

João Assunção

Kaik Garms, Rodrigo Garms, Lorena Garms e Suelen Garms

Cristiana Oliveira, Stephane Matos, Pedro Rezende, Kaê Guajajara, Vanessa Lopes, Brian Behr, Bia Ben, Bianca Rinaldi e Tiago Barbosa

Tierry com sua Mikaely e Adriane com seu Alexandre

FOTOS: CASSIANO DE SOUZA, CÉLIA SANTOS, JOÃO PASSOS, MARTINS GURFEIN, PAULO SANTOS E SAMUEL CHAVES. PRODUÇÃO EXECUTIVA DA FESTA: SONIA ESPER; ASSISTENTE DE CENOGRAFIA: PEDRO HENRIQUE MARTINS. AGRADECIMENTOS: A LOT OF BRAZIL (POLTRONA); FLOR & FORMA (ARRANJOS E PAISAGISMO); TAPETES BY KAMY