A arte de Fabiana Karla: oficina ao lado da avó

Fabiana leva a avó para um passeio em uma oficina em Pernambuco

Nada melhor do que aproveitar um passeio cheio de arte e história ao lado da família. Foi o que fez a atriz Fabiana Karla (47) ao levar sua avó Zulmira (95) para uma oficina de oleiros na Oficina Francisco Brennand, localizado na antiga oficina do artista plástico, que morreu aos 92 anos, em 2019, na capital pernambucana, Recife.

“Ela gosta muito de cerâmicas e artes, faz pinturas... Fiquei tão, tão feliz de poder sentar e fazer as obras junto com eles. Foi bem legal!”, festejou Fabiana, que se prepara para apresentar um programa no Prime Video.