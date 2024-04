Aline Dias reflete sobre oportunidades na TV: ‘Nem sempre é fácil’

Em entrevista à Revista CARAS, Aline Dias abre o jogo sobre maternidade e carreira. A atriz revela o que tem feito longe da TV.

Primeira protagonista negra de Malhação, Aline Dias (32) trilha sua trajetória profissional com os pés no chão. Destaque ao interpretar a personagem Joana na temporada Pro Dia Nascer Feliz, a atriz está longe da TV e focada na maternidade. Em entrevista à Revista CARAS, ela reflete sobre as oportunidades no audiovisual e fala como conciliar o papel de mãe com a vida profissional.

“Tem semanas que preciso me dedicar mais à minha profissão e sempre tenho uma rede de apoio que me ajuda, mas não vou mentir: existe um cansaço mental como mãe. A cada fase é um aprendizado novo”, conta a artista.

Através da maternidade, a artista busca inspiração para se destacar no campo profissional. Fora do ar, ela tem usado o tempo para se dedicar a projetos outros meios de comunicação e se diz tranquila quando o assunto e um novo personagem na TV.

“A maior lição da minha carreira é saber que o que é teu vai chegar até você! É preciso dedicação e resiliência. Nem sempre é fácil colocar isso em prática, mas quando você suporta o processo, fica mais fácil entender os nãos e os sins da profissão e da vida. Tudo é transformado em sabedoria”, afirma.

Recentemente, Aline Dias atuou na série Jogos Cruzados, que será lançada na plataforma de streaming Disney+, e tem se preparado para trabalhos no cinema previstos para 2025. Ela, no entanto, faz mistérios sobre os novos desafios profissionais.