Cozinha das celebridades: aprenda receitas deliciosas de famosos

Rodrigo Hilbert, Paris Hilton, Gisele Bündchen e outros famosos revelam suas receitas favoritas – e muito práticas – para você fazer em casa

Adentre no universo das celebridades, mais particularmente, suas cozinhas! Selecionamos receitas de famosos para você copiar em um dia especial! Confira:

Pasta Alla Tequila por Kylie e Kendall Jenner

Kendall Jenner e sua irmã, Kylie, 'Pasta Alla Tequila', fizeram uma massa com molho de tomate, ervas, cebola e creme de leite. O cítrico do prato fica por conta da tequila. O preparo demora apenas 25 minutos. Veja como fazer:

Ingredientes

1/2 xícara de tequila

Molho de tomate à gosto, temperado com cebola e ervas

2/3 xícaras de creme de leite

2/3 xícaras de queijo parmesão

1 pacote de macarrão

*Opcional: 1 colher de chá de flocos de pimenta vermelha

Modo de preparo

1. Ferva a água e adicione o macarrão. Cozinhe por aproximadamente 6 minutos ou até ficar al dente.



2. Em uma panela em fogo médio, misture molho de tomate com a tequila e deixe ferver por até 3 minutos.



3. Adicione 2/3 de xícara de creme de leite (e flocos de pimenta vermelha) ao molho. Deixe ferver por 15 minutos em fogo baixo, mexendo de vez em quando.



4. Adicione 2/3 de xícara de queijo parmesão ao molho e misture bem.



5. Escorra o macarrão e adicione ao molho.



6. Pronto! Decore com queijo parmesão e manjericão a gosto. Hummm!

Crostini de Alho por Florence Pugh

Quem não curte um crostini de alho para petiscar? De preparo fácil, essa receita de Florence dá água na boca:

Ingredientes a gosto:

Tomates (de preferência italianos)

Alho

Pimenta

Anchovas (opcional)

Coentro

Queijo feta

Azeite

Vinagre

Sal

Pimenta do reino

Pão

Modo de Preparo:

-Pré-aqueça o forno a uma temperatura média.

-Corte os tomates ao meio e coloque-os em uma tigela média. Pique o alho e adicione-o à tigela com os tomates. Pique a pimenta e adicione-a à tigela com os tomates e o alho. Adicione as anchovas à tigela com os tomates, o alho, a pimenta e o coentro ou a salsa (se estiver usando). Tempere com sal, pimenta do reino e um toque de vinagre. Misture bem.

-Regue as fatias de pão com azeite e coloque-as em uma assadeira. Asse o pão no forno pré-aquecido por 10-15 minutos, ou até dourar e ficar crocante. Retire o pão do forno e deixe esfriar um pouco. -Espalhe a mistura de tomate sobre o pão torrado.

-Polvilhe o queijo feta sobre metade dos crostini. Sirva imediatamente e desfrute!

Leia também: Crostini de parmesão e tapioca

Bolo de Morango por Paris Hilton

Um bolo com morangos frescos para comer com um cafezinho à tarde! Hummm! Confira essa receita de Paris Hilton:

Ingredientes:

Mistura para bolo sabor morango (e, se quiser, uma forma de coração)

Gelatina de baunilha

Creme de leite

4 Ovos

Óleo vegetal

Limão

Vodka

Cointreau

Suco de cranberry ou groselha

Glitter comestível (opcional)

Confeitos coloridos

Modo de Preparo:

-Pré-aqueça o forno de acordo com as instruções da mistura para bolo.

-Em uma tigela grande, combine a mistura para bolo, gelatina de baunilha, creme de leite, ovos e óleo vegetal de acordo com as instruções da mistura para bolo. Misture em velocidade baixa na batedeira até incorporar bem.

-Despeje a massa em uma forma de bolo em forma de coração. Asse por 45 minutos ou até que as bordas dourem.

-Deixe o bolo esfriar completamente.

Decoração:

Cubra o bolo com glacê de sua preferência (opcional). Polvilhe com confeitos coloridos de arco-íris. Adicione um toque de glitter comestível.

Leia também: Bolo de chocolate branco com morango

Estrogonofe de Frango por Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima

Que tal uma receita de estrogonofe de frango feito com sobrecoxa desossada de frango caipira? Certamente, uma ótima opção para um almoço ou jantar em família.

Ingredientes:

1 kg de sobrecoxa de frango caipira desossada cortada em pedaços

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

2 tomates picados

1 lata de molho de tomate

1 colher de sopa de óleo

1 colher de sopa de farinha de trigo

1 xícara de leite

Sal, pimenta-do-reino e açúcar a gosto

Salsinha picada a gosto (opcional)

Modo de Preparo:

-Em uma panela, aqueça o óleo e refogue a cebola e o alho até dourarem.

-Adicione o frango e cozinhe até dourar.

-Acrescente o tomate, o molho de tomate, o sal, a pimenta do reino e o açúcar.

-Tampe a panela e cozinhe em fogo baixo por cerca de 30 minutos, ou até o frango ficar macio.

-Em um recipiente separado, misture o leite e a farinha de trigo até dissolver.

-Adicione a mistura de leite e farinha ao frango e cozinhe por mais 5 minutos, mexendo sempre, até o molho engrossar.

-Desligue o fogo, adicione a salsinha picada (opcional) e sirva com arroz branco e salada de batata.

Suco de Banana e Melancia por Gisele Bündchen

Você gosta de vitamina de frutas? Confira, então, essa receita de suco de banana com melancia da Gisele Bündchen, uma ótima opção para quem busca um lanche nutritivo ou para se refrescar em um dia quente.

Ingredientes:

4 tâmaras

4 bananas congeladas

1/2 melancia congelada

1 colher de sopa de pasta de amêndoas (opcional)

Mel a gosto (opcional)

Modo de Preparo:

-Coloque as tâmaras em um processador de alimentos e bata até virar uma pasta.

-Adicione as bananas congeladas, a melancia congelada e a pasta de amêndoas.

-Processe até obter um creme homogêneo.

-Adoce com mel a gosto, se desejar.

-Sirva imediatamente.

Lanche da Madrugada de Selena Gomez

</ifra

Selena Gomez ama esse sanduíche – e diz comer quando está cansada, feliz, triste ou tudo ao mesmo tempo! O lanche é feito com queijo, biscoito cracker, pepperoni e pode ser personalizado com outros ingredientes, como pimenta.

Ingredientes:

Queijo cheddar ralado

Queijo muçarela ralado

Pepperoni fatiado

Bolacha de água e sal a sua escolha

Pimenta calabresa (opcional)

Modo de Preparo:

-Pré-aqueça o forno a 180 graus Celsius.

-Em uma assadeira, coloque uma camada de bolacha água e sal. Cubra os crackers com uma camada generosa de queijo cheddar ralado. Adicione fatias de pepperoni por cima do queijo. Adicione pimenta calabresa fatiada por cima do pepperoni. Cubra com outra camada de queijo muçarela ralado.

-Leve ao forno por 5 a 7 minutos, ou até que o queijo esteja derretido e borbulhante.

-Sirva quente e aproveite!

Leia também: Quer mais? AnaMaria Receitas tem o que você procura! Confira.