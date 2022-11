Cinthia Cruz e Pietro Guedes recordam detalhes do começo da relação e pedido de namoro: "Ele tremia"

Em entrevista exclusiva ao PODCARAS, a ex-Chiquititas Cinthia Cruz e o youtuber Pietro Guedes deram detalhes sobre como se conheceram

O novo episódio do PODCARAS recebeu pela primeira vez um casal: Cinthia Cruz (22) e Pietro Guedes (20)! Durante o bate-papo, a ex-Chiquititas e o youtuber deram detalhes sobre o início do relacionamento, contaram como foi o pedido de namoro e explicaram o motivo deles terem demorado para assumir a relação publicamente.

A atriz e o influencer estão juntos oficialmente há 1 ano e nove meses, e o pedido de namoro foi feito pelo influencer durante a virada do ano, quando eles viajaram para a Bahia. "[Estamos] 1 ano e nove meses desde o pedido de namoro. A gente ficou quatro meses antes ficando. Então já tem dois anos", contou a atriz, pedida em namoro durante o Réveillon.

"Eu sou um cara muito ruim de memória, então eu precisava pedir ela em uma data muito especial que eu não vou esquecer. A gente foi fazer a nossa primeira viagem juntos para comemorar o ano novo, na Bahia, em Arraial da Ajuda. Aí eu pensei, vou esperar dar o ano novo, quando ela for me dar 'feliz ano novo' vou virar, abaixar e pedir em namoro", recordou o youtuber.

A ex-Chiquititas confessou que já estava desconfiada do pedido. "Já desconfiava porque a gente já estava ficando há um tempo, mas eu não quis criar expectativa. Mas ele sumiu um pouco antes de ser a virada [do ano], eu já fiquei brava... Ele tremia tanto. Ele errou o dedo. Ele falou: 'quer namorar comigo?' E não esperou eu responder. Até hoje ele não sabe se a gente está namorando, eu ainda não respondi", brincou a atriz.

Aliás, antes do pedido oficial, Pietro chegou a trollar Cinthia com um pedido falso. "Antes de a gente namorar, a gente tem uma casa de gravação, que se chama Mansão de Natal. E aí a gente estava lá na gravação, então eu já saquei que ia vir alguma coisa", confessou ela. "Eu gosto de fazer surpresas, algumas coisas românticas, foi um pedido nada a ver, só para zueira. Tinha uns balões no chão e eu pedi, mas ela já não estava acreditando muito", recordou o youtuber.

A ex-Chiquitita explicou que nessa época eles não poderiam assumir um relacionamento público, já que ela tinha contrato com um reality de namoro, que ainda estava no ar.

O reencontro após o reality

Cinthia Cruz e Pietro Guedes chegaram a ficar algumas vezes, contudo, eles não assumiram uma relação porque a atriz tinha aceitado participar de um reality de namoro, mas o pouco tempo que eles ficaram juntos fez com que a atriz passasse a gostar do youtuber.

"Quando eu fui gravar o programa a gente já tinha se conhecido, só que a gente não tinha nada. E eu fiquei um pouco mal porque já gostava dele", disse a artista, relembrando que teve medo de Pietro não querer nada com ela após o programa.

Eles, então, combinaram de se reencontrar após o reality show. "Sai do reality e a gente marcou de jantar para conversar para ver o que iria ser", contou a influencer, revelando que essa foi a primeira vez que eles saíram em público

Durante o jantar, Cinthia e Pietro falaram sobre vários assunto, até que finalmente decidiram falar sobre o futuro dos dois. "Ai eu falei você tem três opções: a gente fica com tudo mundo e fica junto também, e tá tudo bem; a gente fica com outras pessoas, mas não conta [um para o outro], ou podemos ficar juntos", falou a atriz.

"Ela é muito orgulhosa para falar de sentimentos. Eu sou de boa, então eu falei: 'não quero ficar com mais ninguém, quero ficar com você", respondeu o youtuber. "Tá bom, se você decidiu isso", respondeu ela.

O primeiro encontro e o beijo

Os dois se conheceram quando Cinthia tinha 20 anos e Pietro 18. O primeiro encontro aconteceu quando eles estavam indo para a casa de gravação, no Guarujá. O youtuber estava em São Paulo devido a alguns problemas de família, e como estava com um motorista, deu carona para a atriz e outras pessoas.

"Paramos na porta onde a Cinthia morava... eu vi que ela estava vindo com duas malas gigantescas e fui ajudar. Posso colocar sua mala no carro? E ela respondeu: 'não eu faço sozinha, não precisa'. Do mesmo jeito eu peguei e coloquei no carro. Ela entrou, mas não nos falamos muito. Eu tentei puxar assunto, ela colocou o fone e esquece", recordou Pietro.

Cinthia, então, deu sua versão da história. "Eu estava com uma pessoa [que estava ficando na época], e a pessoa falou: 'Cinthia quer ajuda', eu falei: 'não obrigada'. E fui levar. Aí chegou o Pietro, eu olhei para o meu amigo que ia viajar comigo e disse: 'que lindo esse menino'. Aí ele chegou e quis levar a mala, mas como eu recusei a ajuda do meu ficante, eu falei que não precisava. Ele deu risada, pegou a mala e pôs. O menino que estava comigo ficou com cara de 'por que esse menino está te ajudando?'", relatou.

"Chegamos na casa de gravação, veio um amigo do Pietro e falou assim: 'Cinthia, você tem que ficar com o Pietro. Ele é lindo'. Do nada. Aí eu não falei mais com o Pietro porque eu fiquei com vergonha. No outro dia nem dei oi para ele, fui viver minha vida. Depois foi todo mundo para o quarto de alguém, e ai falaram que as pessoas novas tinham que se beijar, que era eu e o Joãozinho. Não nos dois nos beijarmos, mas alguém da casa. Daí o povo, a Cinthia tem que beijar o Pietro", seguiu ela.

"O pessoal estava botado muita pilha para gente ficar, mas eu fiquei meio sem graça...", confessou o influencer. "Ele estava lá sentado, eu fui do lado dele, [o pessoal] beija, beija, e nos beijamos. No outro dia eu nem olhei na cara dele porque fiquei com muita vergonha... Ele gravava muito com uma pessoa, e o pessoal da internet shippavam eles... A noite ele veio falar comigo... Depois começamos a ficar todos os dias até hoje. Isso tem dois anos", completou a atriz.

