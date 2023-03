Reataram?! Maiara e Fernando são vistos juntos por fãs

Fãs de Maiara e Fernando Zor ficam surpresos ao perceberem que o ex-casal voltou a circular junto

A cantora Maiara (34) e o cantor Fernando Zor (38) voltaram a ser apontados como um suposto casal na internet nesta quarta-feira, 8. De acordo com o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, os dois foram vistos juntos por fãs em público.

O colunista revelou que um fã relatou que encontrou os dois lado a lado na porta do escritório onde trabalha. No entanto, a assessoria de imprensa de Maiara disse que não fala sobre a vida pessoal da cantora.

Maiara e Fernando viveram um romance entre idas e vindas por um longo período. Eles chegaram a ficar noivos em um dos momentos do relacionamento, mas romperam novamente poucos meses depois. Os dois não são apontados como um casal desde 2022, quando teriam rompido de vez. Agora, a aparição deles juntos reacende os rumores de retorno no relacionamento.

Maiara faz textão sobre a atual fase de sua vida

Em novembro de 2022, Maiara escreveu um texto nas redes sociais para falar sobre a atual fase de sua vida.

"É sobre se sentir amada e ao mesmo tempo ser livre... É sobre eu não precisar da aprovação de ninguém e poder ser eu de verdade... É sobre ter sucesso, uma família que me ama além de tudo, amigos que me amam... É sobre se sentir segura mesmo que andando sozinha, é sobre ter sempre alguém para contar... E graças a Deus eu tenho! Aprendi que nessa vida uma coisa não exclui a outra... Eu posso ser bem sucedida, amada pelas pessoas a minha volta, ter uma família que independente do meu sucesso ou não estão sempre comigo, é sobre eu não precisar da aprovação de ninguém e nem agradar ninguém pra me sentir inteira e aceita pela sociedade, que eu já sou uma pessoa bem sucedida e amada por todos e por isso também posso anular qualquer tipo de rejeição que eu já tenha sentido, porque hoje eu me sinto segura e não fujo das coisas boas da vida, que eu posso fazer o que eu quiser, inclusive casar e ter filhos e isso não vai atrapalhar o meu trabalho, muito pelo contrário, vai me fazer mais feliz, eu eu já sou muito feliz, é sobre eu trabalhar com o que eu amo e sou totalmente realizada por isso, que eu tenho o direito de construir todos os sonhos que eu tanto almejo, e ainda vou construir muito mais... É ter gratidão por Deus me dar a vida maravilhosa que eu tenho!", pontuou.