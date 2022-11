Rapper Takeoff, do Migos, morre nos Estados Unidos, aos 28 anos, a tiros, diz site

Segunda TMZ, Takeoff, do Migos, morreu em um bar no Texas, após uma troca de tiros

CARAS Digital Publicado em 01/11/2022, às 15h24

Na madrugada desta terça-feira, 1, o rapper Kirshnik Khari Ball, mais conhecido como Takeoff, morreu aos 28 anos após uma troca de tiros, segundo o TMZ. O artista fazia parte do grupo Migos, junto de seu tio, Quavo.

De acordo com o site americano, Takeoff estava jogando dados junto de Quavo em um bar em Houston, no Texas, quando uma briga se iniciou, sendo seguida de uma troca de tiros, e o rapper acabou sendo atingido na cabeça e em um lugar próximo da cabeça.

Segundo as autoridades locais, ouvidas pela TMZ, Takeoff morreu no local, enquanto Quavo não foi atingido. Ainda segundo os oficiais, outras duas pessoas foram baleadas e levadas ao hospital, sem informações adicionais sobre a saúde delas.

Segundo a revista Variety, mais ou menos 50 pessoas estavam no local onde aconteceu o tiroteio quando tudo começou. A publicação da revista ainda inclui que a polícia local confirmou a morte do jovem rapper.

O grupo Migos é composto por Takeoff e Quavo, e quase veio ao Brasil, mas por conta de problemas do ex-integrante Offset, primo de Quavo e marido de Cardi B, com quem tem dois filhos, o trio não veio, mas Quavo esteve presente no festival CENA 2k19. Haviam boatos de que Offset teria saído do trio de familiares após uma briga, deixando de seguir os outros dois no Instagram, mas nada foi confirmado, e a dupla seguiu lançando músicas sem o marido de Cardi B.

Takeoff não é o primeiro rapper americano jovens nos últimos cinco anos há morrer a tiros por motivos considerados desnecessários. Além dele, o jovem de 20 anos Pop Smoke foi assassinado por conta de um relógio que tinha. XXXTentacion, 20 anos, por um carro de luxo. PnB Rock, por uma corrente que usava.

Internautas não se conformam com o fato de artistas tão jovens terem sido assassinados por motivos tão banais.