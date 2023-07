Quem é Rauw Alejandro, cantor de reggaeton e ex-noivo de Rosalía

Rosalía e Rauw Alejandro terminaram seu relacionamento, como aponta a imprensa internacional

Nesta terça-feira, 25, a internet foi pega de surpresa pelo fim do noivado da cantora espanhola Rosalíacom o cantor porto-riquenho Rauw Alejandro. A notícia foi dada pelo site da Revista People. Os artistas estavam juntos há três anos e anunciaram o noivado em março deste ano de 2023.

Sem motivo revelado, algumas fontes informaram para a revista norte-americana que eles continuam com um carinho enorme entre eles, mas decidiram seguir caminhos diferentes. Mas você sabe quem realmente é Rauw Alejandro?

Quem é o porto-riquenho Rauw Alejandro?

Raúl Alejandro Ocasio Ruiz é um cantor de reggaeton de 30 anos de idade, nascido no dia 10 de janeiro de 1993, na cidade de San Juan, em Porto Rico. Há alguns anos, o artista se configura como um dos principais nomes da música latino americana, acumulando mais de 50 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

Uma de suas músicas mais ouvidas na plataforma de streamings é Desesperados, uma parceria com Chencho Corleone, arrecadando mais de 800 milhões de reproduções. O artista já soma inúmeros fãs ao redor do mundo.

O cantor ganhou muita notoriedade após fazer colaborações com artistas como Selena Gomez, Maluma e Alicia Keys. No ano de 2021, sua música Todo De Ti ficou por um bom tempo como segundo lugar no Top 200 Global, só perdendo para Good 4 You, de Olivia Rodrigo.

Rauw também já colaborou com inúmeros nomes gigantescos da música latino americana, como J Balvin, Bad Bunny, Maluma, Ozuna, Nicky Jam, Farruko, Anuel AA, Natti Natasha, entre outros importantes artistas. Além disso, foi o vencedor do prêmio de Melhor Novo Artista Latino no iHeartRadio em 2021.

Reconhecido na indústria musical como uma das mais principais apostas do R&B em uma mistura com música latina, o artista traz o domínio da dança a partir de influências que recebeu enquanto morava nos Estados Unidos da América, onde foi inspirado por Michael Jackson e Chris Brown.

Então, começou a mesclar os dois ritmos musicais para criar algo inovador. Já em 2017, entrou para a Duars Entertainment, que fez com que colaborasse com os artistas já citados. Em 2018, começou a estourar com hits como Luz Apaga com Ozuna, Lunay e Lyanno; Toda Remix com Lyanno, Alex Rose, Cazzu e Lenny Tavarez; e Mira-me com Nio García e Lenny Tavarez. O ano de 2019 começou com o single intitulado Que Le De, com Nicky Jam, que foi certificado pela RIAA como Gold, Platinum e 2X Multi-Platinum

Relação com Rosalía

Os fãs foram pegos completamente de surpresa pela notícia de que Rauw e Rosalía não iriam mais se casar. Os ex-noivos arrecadavam inúmeros admiradores ao redor do mundo. “Como assim Rauw e Rosalía não vão se casar mais?”, disparou uma internauta no Twitter, indignada.

Mas, a relação dos dois vai além do relacionamento amoroso. Recentemente, o ex-casal lançou um EP juntos, entitulado RR, ou seja, as iniciais dos nomes de cada um. RR que, aliás, é uma tatuagem que Rosalía fez para representar o romance, enquanto Rauw tatuou o nome da ex em cima de seu umbigo.