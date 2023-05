Murilo Huff desabafa após fim do namoro com médica: 'Não criem teorias'

Murilo Huff faz pedido para os fãs após o fim do namoro com médica vir à tona

O cantor Murilo Huff se pronunciou pela primeira vez sobre o fim do namoro com a médica Nicole Melo. Ela contou sobre a separação deles em uma aparição nas redes sociais nesta semana e ele também falou sobre o assunto.

Em contato com a coluna de Leo Dias, do site Metrópoles, ele fez um pedido para os fãs após a separação. “Por favor, não criem teorias e não ataquem ninguém! Ela é uma das pessoas mais incríveis e de melhor coração que eu já conheci. Me encontrou no pior momento da minha vida e conseguiu me fazer muito bem. Fomos felizes juntos, e temos um carinho muito grande um pelo outro”, afirmou ele.

Em sua declaração sobre o término, Nicole Melo afirmou: “Não estou namorando. Infelizmente, meu antigo relacionamento não deu certo. É uma pessoa maravilhosa, de uma família maravilhosa, mas vidas diferentes. E está tudo bem, não deu certo e é isso”.

Os dois ficaram juntos por pouco menos de um ano. Vale lembrar que Murilo e Nicole assumiram publicamente o relacionamento em maio do ano passado por meio da equipe dele, que contou que os dois estavam se conhecendo. Segundo o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, os dois ficaram juntos por quase um ano.

Este foi o primeiro relacionamento de Murilo Huff após o fim do namoro com Marília Mendonça em 2021.