Médicos de Zé Neto revelam qual é a previsão de alta hospitalar dele

Internado, Zé Neto tem seu quadro de saúde atualizado em novo boletim médico e a previsão de alta é informada pela primeira vez

O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, acaba de ganhar uma previsão de alta hospitalar. No boletim médico deste domingo, 10, os médicos informaram que ele deve ir para casa no início da semana.

O documento ainda informou que a evolução dele está satisfatória e o quadro de saúde dele é estável. O artista segue em observação após sofrer um acidente de carro na semana passada.

"O Hospital de Base de São José do Rio Preto informa que o cantor Zé Neto (José Toscano Martins Neto) permanece internado, estável, com quadro clínico evoluindo satisfatoriamente. A equipe médica recomenda permanência para acompanhamento médico em ambiente hospitalar para que o paciente continue em observação e realizando exercícios de fisioterapia respiratória sob orientação de especialista. A equipe médica avalia que o paciente deverá ter alta hospitalar no início desta semana", informaram.

Zé Neto sofreu um acidente de carro no dia 5 de dezembro. Ele estava voltando de seu rancho em Minas Gerais quando foi tentar desviar de um animal na pista e colidiu com outro veículo. O carro dele capotou e o resgate foi necessário para socorrê-lo e levá-lo para o hospital. Internado, ele foi diagnosticado com fraturas nas costelas e um corte no braço, que precisou de procedimento cirúrgico para ser suturado.

Zé Neto recebe a visita dos filhos

O cantor sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, segue internado em um hospital de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, enquanto se recupera de um acidente de carro que sofreu no início da semana. Assim, a esposa dele, Natália Toscano, decidiu levar os filhos, José e Angelina, para visitarem o pai no hospital.

Na tarde deste sábado, 9, Natália surpreendeu o marido com a presença dos filhos no hospital. As crianças levaram flores para o pai e distribuíram carinho para ele neste momento de recuperação.

Logo depois, Zé Neto recebeu a equipe do programa Fantástico, da Globo, para gravar uma entrevista sobre o que está vivendo.