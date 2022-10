Mãe de Marília Mendonça ainda não mexeu no quarto da cantora

Quase um ano após a morte de Marília Mendonça, mãe da cantora revela que o quarto dela está intacto

CARAS Digital Publicado em 28/10/2022, às 15h23

Dona Ruth, mãe da cantora Marília Mendonça, revelou que ainda não conseguiu desmontar o quarto que era da filha na mansão da família. Em entrevista ao Fantástico, ela contou que o quarto de Marília continua intacto.

O repórter Mauricio Ferraz contou ao site Splash UOL sobre a conversa que teve com Dona Ruth. “Ambos [Ruth e Murilo Huff] falam que é uma dor que não acaba nunca. Dona Ruth explica que o quarto de Marília Mendonça ainda permanece do mesmo jeito e que precisou assumir os negócios da filha”, disse ele.

O repórter ainda revelou que o Fantástico vai relembrar o acidente de avião que tirou a vida de Marília. “Na parte da investigação, tivemos acesso aos laudos. A gente já sabe que não teve problema de mau súbito, nem de mau tempo, mas entende porque que a turbina caiu”, disse ele.

A reportagem será exibida no próximo domingo, 30/10, no Fantástico. A morte de Marília Mendonça completará 1 ano no dia 5 de novembro.

Dona Ruth relembra a dor do luto

Há pouco tempo, Dona Ruth participou do programa Mais Você, da Globo, e deu um depoimento sobre o luto. Ela foi chamada para apoiar uma outra mãe que perdeu o filho.

“Oi, Ana Paula. Eu sou Dona Ruth, e estou aqui para te dar um recadinho. Assim como você, eu também tenho uma filha que é uma estrelinha, que está morando no céu, assim como você tem o Lucas. E eu quero te dizer que eu me apeguei muito com Deus para eu estar sobrevivendo e procurei algo para fazer, que é a minha cozinha, meu canal. Dia após dia eu vou trabalhando e isso é uma terapia para mim. Se você procurasse alguma coisa que você gostasse de fazer também. Quando a gente ocupa a mente,a cabeça da gente, isso vai passando”, disse ela.

Por fim, Dona Ruth afirmou: “Essa dor é tremenda, porque eu também passei e passo por essa dor todos os dias, não é fácil viver o dia após dia porque todos os dias a gente lembra. Mas eu estou aqui para te dar essa força e falar que vamos seguir em frente”.

