Mãe de Luciana Gimenez revela que já viveu affair com Erasmo Carlos

Ao lamentar a morte de Erasmo Carlos, mãe de Luciana Gimenez relembra romance do passado

Mãe da apresentadora Luciana Gimenez (53), a atriz Vera Gimenez (72) surpreendeu os seguidores ao revelar que já viveu um affair com o cantor Erasmo Carlos (1941-2022). Ela recordou desse momento de sua vida ao lamentar a morte do cantor, que faleceu aos 81 anos de idade nesta semana.

Em um post no Facebook, Vera contou que eles viveram um romance no passado. “Erasmo partiu, deixou nossa música chorando. Agora vai só cantar e compor no céu. Eu o conheci e tivemos um namorico na época da Jovem Guarda. Gentil, educado, ficamos amigos. Vá em paz, amigo”, disse ela.

Viúva de Erasmo Carlos fala sobre o velório

A pedagoga Fernanda Passos escreveu um recado nas redes sociais para desabafar após o velório do corpo do marido, o cantor Erasmo Carlos, que faleceu aos 81 anos. Ela fez um desabafo sobre o que viveu no dia de velar o corpodo marido e como está se sentindo neste momento.

"Eu não queria que ninguém te visse, te tocasse, te encarasse assim! Mas eu deixei você me guiar e sua voz no meu ouvido: Deixa pra lá, meu bem! Finge que não ouviu, eu quero viver em paz. Eu só quero paz. Que orgulho da sua sabedoria! Você soube se preservar e eu quero manter te preservando. Meus 1,62 eram incapazes de fazer o que eu gostaria pelos seus 1,86. Mas eu me muni das minhas armas e fui. Minhas armas eram o meu amor incondicional por você e a música. Uma guerra assistida e solitária! Daqui a pouco as pessoas vão retomar a vida, vão me esquecer e deixar de falar de você, mas eu vou continuar lutando", finalizou.