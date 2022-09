Lauana Prado comemora o sucesso de show: 'Inexplicável'

Lauana Prado faz show esgotado para 40 mil pessoas no Jaguariúna Rodeo Festival

CARAS Digital Publicado em 19/09/2022, às 15h01

A cantora Lauana Prado está feliz da vida com o resultado do seu show no último sábado, 17, durante o Jaguariúna Rodeo Festival. A estrela fez um show com ingressos esgotados para 40 mil pessoas e se divertiu bastante.

A apresentação teve o tema de 'A Roça É Hype' e teve outras atrações ao longo da noite, como Jorge e Mateus, Zé Neto e Cristiano e Dennis. O repertório da cantora contou com hits de sua carreira, como Cobaia, Zap, Primeiro Eu e Viva Voz.

Nas redes sociais, a cantora comemorou o sucesso do show. “Inexplicável a sensação de estar nesse palco! Ontem por várias vezes segurei a emoção de estar ali. Nunca senti energia parecida com a de vocês. Incomparável! Vocês fizeram a minha primeira vez no festival ser gigante!”, disse ela.

Fotos: Fábio Ponce