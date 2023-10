Junior faz post misterioso em nova fase e a família reage: ‘Lá vem ele!’

Prestes a entrar em uma nova fase profissional, Junior surge compondo música e a família deixa comentários: ‘Ai, meu Deus!’

O cantor e músico Junior vai ter novidades para os fãs em breve. Nesta semana, ele começou a movimentar o seu perfil no Instagram e gerou ansiedade nos seus seguidores para descobrir o que vem por aí.

O artista está prestes a lançar a sua carreira solo. Desde que encerrou a dupla com a irmã, Sandy, Junior fez projetos com outras pessoas na música, incluindo banda e grupo de DJs. Agora, ele quer dar seus passos no universo solo e o lançamento deve acontecer em breve.

Nesta sexta-feira, 20, o artista mostrou um vídeo misterioso em seu perfil no Instagram. Depois de arquivar seus posts antigos e trocar a foto do perfil, ele exibiu imagens de quando estava compondo suas novas músicas em um escritório.

“Sobre madrugadas inspiradoras”, disse ele na legenda. O post dele teve reações de integrantes de sua família nos comentários. Sandy escreveu: “Ai, meu Deus!”. A esposa dele, Monica Benini, declarou: “Lá vem ele!”. E o ex-cunhado, Lucas Lima, comentou: “Vocês não tão ligado. Lá vem o guri!”.

Sandy deu pista sobre a carreira solo de Junior

Sandy contou que está animada com a carreira solo do irmão, Junior. Ao responder perguntas dos fãs nas redes sociais, Sandy deu pistas do que o público pode esperar do novo projeto de Junior. “Meu irmão está preparando um projeto lindo. Meio que é uma estreia dele na carreira solo porque antes ele tinha alguns projetos em parceria. Agora é uma carreira solo linda que ele está preparando. Eu já ouvi quase todas as músicas e estou apaixonada e impressionada demais! Apesar de eu conhecer o talento dele e saber de tudo que ele é capaz, o álbum ainda consegue superar minhas expectativas. Vocês vão amar, eu tenho certeza”, afirmou ela.

Sandy falou sobre a carreira do irmão para negar que os dois possam voltar a fazer uma turnê juntos, como a que fizeram em 2019 com a Turnê Nossa História. “Eu estou aqui na minha carreira solo, prestes a lançar um DVD. A gente não pretende fazer outra turnê juntos de novo, não tão cedo, não falamos disso, sinto muito”, declarou.