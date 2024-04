Junior aparece completamente sem roupa em foto de novo clipe

Em carreira solo, o cantor Junior revela spoiler de novo álbum com foto sem roupa e deixa os fãs surpresos: ‘Eu acho que pirei…'

O cantor e músico Junior agitou as redes sociais nesta quarta-feira, 3, ao dar um spoiler do novo clipe de sua carreira solo. Ele vai lançar o primeiro single do projeto Solo - Volume 2, chamado Seus Planos, no dia 11 de abril e surpreendeu ao aparecer completamente sem roupa.

Em uma foto divulgada pelo site Hugo Gloss, o artista apareceu do ‘jeitinho que veio ao mundo’ enquanto estava sentado em uma banheira e exibiu seu corpo musculoso e definido. Logo depois, ele também compartilhou um trecho do vídeo em seu perfil no Instagram.

Nos comentários das redes sociais, os internautas foram à loucura com a beleza dela. “Eu acho que pirei…”, disse um seguidor. “Meu crush eterno”, afirmou outro. “Juninho, que é isso? Logo cedo!”, comentou mais um. “Não estava preparada para isso, moço”, afirmou outro. “Impactada”, escreveu mais um.

Vale lembrar que Junior completará 40 anos de vida no dia 11 de abril - data escolhida para lançar a segunda parte do primeiro álbum da carreira solo.

Junior já fez foto icônica em banheira de miojo

O cantor e músico Junior revelou os bastidores da foto icônica dentro de uma banheira infantil com miojo. Em participação no podcast Quem Pode, Pod, ele relembrou que a foto foi feita durante um ensaio fotográfico para uma revista adolescente e que ele não soube falar ‘não’ para a sugestão inusitada.

Junior contou que a ensaio era sobre os sete pecados capitais e a foto foi inventada para representar a gula. Ele estava no camarim quando uma pessoa da equipe falou sobre a ideia de colocá-lo em uma banheira com miojo e ele não soube como falar ‘não’. Assim, ele aceitou a proposta para a foto.

“Eu era um moleque que não sabia falar não. Eu não tinha a manha. Mas nem disso eu me arrependo porque hoje em dia acho engraçadíssimo ter um meme desse, chegou uma hora que eu já queria ter essa figurinha”, disse ele, citando o fato da foto ter virado uma figurinha em um aplicativo de mensagem.

A foto era apenas para a revista em uma época em que a internet não tinha a mesma força de hoje em dia. Porém, os fãs compartilharam a foto no Twitter há alguns anos e a imagem viralizou, se tonando icônica.