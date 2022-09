Jão fala sobre o peso de conversar com a Geração Z

Com a maioria de seus fãs sendo da Geração Z, Jão conta como se sente sendo quase um ícone dessa geração

Durante uma entrevista para a Rolling Stones, na qual conversou sobre tudo envolvendo sua carreira, Jão (27) refletiu um pouco sobre como suas obras e os fãs, que pertencem, em sua maioria, à Geração Z. Uma geração mais jovem que gosta de perguntar e saber tudo sobre o artista que gosta.

Ao ser questionado sobre o por que de suas músicas conseguirem se conectar tanto com as pessoas, Jão acha que é por fazer músicas que conversem com todos. “Odeio o elitismo musical. Sempre achei que o tipo de música mais legal é o que conversa com todo mundo”, contou na entrevista. O cantor sempre foi o tipo de artista que tem muito contato com seus fãs, devido às redes sociais, desde o início de sua carreira, em 2017.

Porém, conversar com todo mundo sempre tem seu lado ruim, como, por exemplo, sempre ser questionado sobre sua sexualidade. A Geração Z quer saber de Jão tudo o que ele pode contar. Mas por quê?

"Foi algo não intencional, algo que aconteceu. Não sei se sou um ícone [risos], mas sou um nome para eles”, contou. Dentre os desmaios na plateia e outras coisas recorrentes em seus shows, Jão se sente responsável em como o impacto de suas ações chega nos seguidores mais jovens.

O artista, por ter essa relação aberta com fãs, coleciona exemplos de assédios, como quando sua equipe percebeu que havia um carro seguindo sua van, ou quando uma pessoa se mudou para seu prédio para ficar filmando ele da janela. “Acho que isso não é saudável. Mas eu tenho um diálogo bom com eles, ainda que obviamente eu não consiga controlar esse tipo de ação”, disse.

"Quando comecei a fazer música, eu só queria fazer música. Não tinha nenhuma outra pretensão - talvez isso seja inocente para alguém que quer fazer música", declarou.