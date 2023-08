Iza confirma indiretas para ex-marido em novo álbum após divórcio: ‘Se livrar’

Cantora Iza revela detalhes de deboche em novo álbum com indiretas nas letras para ex-marido

Nesta última quinta-feira, 3, a cantora Iza lançou seu segundo álbum de estúdio, chamado Afrodhit. Claro, os fãs da artista já foram ligeiros ao interpretar algumas letras das músicas, apontando algumas possíveis indiretas para o ex-marido da carioca, o produtor musical Sérgio Santos.

Durante uma entrevista para o jornalista Zeca Camargo, no Splash Entrevista, do Uol, a cantora decidiu confirmar e abrir o jogo sobre como foi retratar um assunto tão pessoal, como o divórcio de seu ex-marido, na música.

“Só consegui falar disso com humor, com deboche, porque essa raiva e essas coisas (sentimentos) existiram, mas não existem mais. Isso é o f**a de fazer arte: ressignificar as coisas que aconteceram na sua vida e se livrar mesmo (delas) através de uma expressão artística. Sou muito a favor disso”, contou.

“É um processo terapêutico. Acho que a virada de página é exatamente essa: você conseguir olhar para uma situação que você viveu com outros olhos, com os olhos da arte, da comunicação”, completou Iza, falando sobre os benefícios dessa ressignificação artística.

Um dos trechos que escreveu sobre seu antigo relacionamento pode ser visto na música Que Se Vá. “Quis até o pote da cozinha, vê se pode?/Lembrei que cobra abraça antes de te dar o bote/ Quando tava na pior, eu que tava contigo/10 milhões de dias, se eu cobrar, tu tá fo****”, cantou a artista.

Iza e Sérgio Santos anunciaram o divórcio em outubro do ano passado, após 4 anos de relacionamento. De acordo com Lucas Pasin, do Splash, a separação não foi amigável. Além disso, algumas fontes próximas à artista contaram que eles viviam um relacionamento tóxico e que o produtor era controlador.

Iza aparece sendo criticada pelo ex-marido em vídeo antigo

Recentemente, um vídeo antigo de Izaao lado do ex-marido, Sérgio Santos, foi resgatado pelos internautas. Na gravação, a artista brinca sobre virar uma bebida sem fazer cara feia, porém, o que chamou atenção dos internautas foi o comentário de Sérgio durante a brincadeira dela. O produtor musical olha para a famosa e diz: "Está achando que está bonita?". Ele repete a frase mais uma vez.