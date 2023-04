Ex-Menudo, Roy Rosselló revela que foi vítima de estupro na adolescência

Roy Rosselló, astro do grupo Menudo, surpreendeu ao contar que foi abusado por ex-empresário

O cantor Roy Rosselló, que é ex-integrante do grupo Menudo, abriu o coração ao relembrar de um momento traumático de sua vida. Ele contou que foi vítima de estupro do ex-empresário Jose Menendez. Ele contou que era adolescente na época em que sofreu o abuso sexual.

“Este é o homem que me estuprou, este é o pedófilo. É hora de o mundo saber a verdade”, disse ele em um trecho do documentário Menendez + Menudo: Boys Betrayed. Ele contou que o estupro aconteceu após ter sido drogado pelo ex-empresário em sua casa em Nova Jersey.

Menendez foi assassinado em 1989 pelos filhos, Lyle Menendez e Erik Menendez, que estão presos pela acusação de terem matado o pai e a mãe. Eles alegaram que cometeram o crime por causa dos abusos que sofreram ao longo da vida.

Ex-Menudo faleceu em 2021

O ex-integrante do grupo Menudo, Ray Reyes, morreu aos 51 anos em 2021. O anúncio da morte foi feito pelo irmão do cantor, Raül Reyes, através de uma publicação nas redes sociais.

"Com uma dor enorme em minha alma que informo que meu amado irmão Ray Reyes morreu. Peço que nos deem privacidade para digerir toda essa situação e por favor orem por nossa família, principalmente por nossa mãe", escreveu Raül.

O irmão de Ray Reyes também fez um pedido. "Também peço para que nunca se esqueçam de seu legado. Hoje, mais do que nunca, precisamos nos unir e nunca deixarmos de expressas todo o amor e carinho que sentimos pelos outros. Este é mais um ensinamento do universo", acrescentou.

O cantor, vale dizer, ficou famoso ao se tornar um dos integrantes do Menudo em 1983, substituindo Xavier Sebá. A banda virou um grande fenômeno no Brasil após se apresentarem no programa Viva a Noite, no SBT, em 1984. Um dos maiores hits dos Menudo é a música Não se Reprima.