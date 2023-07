Drake alfineta Pharrell Williams e Pusha T em nova música com Travis Scott

Rapper canadense Drake ressuscita antigas tretas em música de álbum novo de Travis Scott

Nesta última sexta-feira, 28, o rapper texano Travis Scott lançou o tão aguardado UTOPIA. Em seu álbum, o artista arrecadou inúmeras colaborações de peso, como Beyoncé, Playboi Carti e James Blake. Porém, uma em especial chamou a atenção da internet: Drake. O canadense aproveitou a participação na música MELTDOWN para ressuscitar algumas tretas antigas e mandar indiretas para Pharrell Williams e Pusha T.

Durante seus versos na música com Travis, Drake fez questão de guardar algumas linhas para alfinetar os rivais. Primeiro, o artista disparou contra Pharrell, que recentemente foi apontado como novo diretor criativo da Louis Vuitton, cargo que pertencia ao falecido Virgil Abloh.

“Eu derreto as correntes que comprei do seu chefe / Não dou a mínima para toda essa merd* de herança / Já que Virgil Abloh não está por perto, os membros desligaram o Louis / Eles nem mesmo usavam essa merd*”, disparou o rapper canadense.

No caso, Drake se refere às correntes personalizadas que Pharrell Williams leiloou no ano passado e que Drizzy foi visto mais tarde usando elas em seu vídeo. As jóias, que juntas custaram US$ 3,3 milhões, incluíam uma corrente do grupo N.E.R.D., uma de cérebro em outro branco e uma outra de skate.

Depois, o artista parte para cima de Pusha T, com quem já mantém uma rixa há diversos anos. “Não venha para o The Boy resolver essa merd*. Não fale com o The Boy sobre poupar alguma merd*. Você teve sorte que a ‘Vogue’ estava me processando / porque eu estaria com os Wassas em Paris e ia dar merd*”, disse.

Então, Drake coloca Pusha T na jogada, visto que ele compareceu ao desfile de moda do diretor criativo da Louis Vuitton. Assim, o artista mostra que, se não tivesse sido processado pela Vogue, estaria no local com sua gangue e teria feito algo contra eles.

O canadense foi processado pela Vogue no ano passado, quando ele e o rapper britânico 21 Savage usaram cópias de uma capa falsa da revista para promover seu álbum colaborativo, Her Loss. Essa foi a primeira vez que Drake atacou Pharrell, mas está longe de ser a primeira briga lírica com Pusha T.

Em 2018 foi quando a rivalidade entre os dois músicos explodiu, após trocarem algumas músicas dedicadas um ao outro. O momento mais marcante da treta foi quando Pusha T lançou The Story of Adidon, faixa na qual expõe que Drake escondia que tinha um filho, Adonis, que não tinha sua existência revelada até o momento para o público. Desde então, Drizzy dispara linhas subliminares para o rival de vez em quando.