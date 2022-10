Bianca Anchieta relembra encontros com cantor canadense aclamado

Influenciadora Bianca Anchieta ganhou as manchetes anos atrás após ser vista com cantor famoso

CARAS Digital Publicado em 25/10/2022, às 19h27

Nesta terça-feira, 25, a influenciadora Bianca Anchieta (28) participou do programa “Foi Mau”, que tem o comediante Maurício Meirelles (41) no comando, na Rede TV!. Nele, a morena deu detalhes e relembrou os encontros que teve com o cantor canadense The Weeknd (32), contando também como conheceu o astro.

Em 2018, a influenciadora, que já foi namorada do rapper Japa (25), ganhou destaque nas manchetes de todos os sites de fofoca, quando foi vista ao lado de Abel Tesfaye, ou The Weeknd, em um restaurante no Rio de Janeiro. “Ele me mandou uma DM. Na época, eu namorava e não respondi. Depois de um tempo terminei e ele veio ao Brasil passar o Ano Novo. Calhou da gente se encontrar no Rio e a gente ficou”, explicou Bianca.

“Me chamou para passar o Natal, mas eu não fui porque passei com a minha família”, ressaltou. “Como que eu ia conversar com o The Weeknd se eu não falava nem um ‘hi’?”, brincou a influenciadora, explicando o porquê de ter recusado o convite do astro para passar a data comemorativa com ele.

“Depois fui para Nova Iorque e Los Angeles e a gente se encontrou também. Aí eu já falava inglês”, contou a morena, que garante que ainda mantém contato com o artista que se apresentou durante o intervalo do Superbowl em 2021. “Sim, DM e tenho no WhatsApp”, confirmou.

