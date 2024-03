Assucena apresenta o show ‘Baby, te amo - Tributo à Gal Costa’ no Rolling Stone Sessions

A cantora Assucena celebra homenagem para Gal Costa em seu show: ‘Uma das cantoras mais importantes de nossa história'

A cantora Assucena vai fazer uma homenagem para a cantora Gal Costa no próximo dia 20 de março. Ela vai apresentar o show Baby, te amo - Tributo à Gal Costa no Rolling Stone Sessions no Blue Note São Paulo.

O show é intimista e traz releituras de sucessos de Gal Costa, como Baby, Tigresa, Vapor Barato, Pérola Negra e Coração Vagabundo. “Homenageio Gal por eu ter feito de mim, uma mulher que medita a respeito de minha época, de meu corpo, de minha voz e que deseja cantar um Brasil com o propósito da memória, da formação da consciência e do reencontro com suas raízes, mas também de sua contemporaneidade”, disse ela.

E completou: "Perdemos um cristal divino e profano que atravessou os gêneros da canção brasileira. Tenho o compromisso de zelar por esse monumento da cultura que é Gal Costa. Sem dúvida, uma das cantoras mais importantes de nossa história".

Para comprar o ingresso para o show, clique aqui.

Quem é Assucena?

A cantora Assucena já tem uma longa trajetória na música brasileira. Ela foi uma das idealizadoras da banda As Bacias e a Cozinha, com a qual ganhou dois Prêmios da Música Brasileira e duas indicações ao Grammy Latino.

Ela deu início a sua carreira solo em 2021 com o álbum 'Rio e Também Posso Chorar’. Em 2023, ela lançou o álbum Lusco-Fusco, que trouxe composições de sua autoria.

A artista nasceu no sertão da Bahia e tem influencias da música baiana em suas canções e também da música popular brasileira.