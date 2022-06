Anitta conta história de quando fez xixi no braço de um estranho

Anitta faz Kelly Clarkson cair na risada ao revelar história inusitada envolvendo xixi

CARAS Digital Publicado em 16/06/2022, às 15h59

A cantora Anitta deu o que falar nas redes sociais após sua participação no programa de Kelly Clarkson na TV norte-americana. Ela contou uma história inusitada que aconteceu após um show, quando ela precisou fazer xixi no braço de um homem desconhecido.

“Vi esse cara um dia no TikTok em uma cidade que eu iria me apresentar. Ele era gostoso, então eu mandei uma mensagem falando: 'venha para o meu show'. Ele veio com amigos, mas todos acabaram ficando bêbados”, disse ela.

Então, ela contou que todos entraram no mesmo carro e, no caminho, um deles pediu para parar o carro porque ele precisava fazer xixi. “O problema foi que um animal veio e mordeu o braço dele! O que acabou deixando tipo uma marca grande, uma queimadura no lugar. Ele estava tão bêbado que ficava dizendo que ia perder o braço. Daí, esse amigo lembrou que, se alguém urinar no machucado, isso meio que melhor a dor”, disse ela.

Então, Anitta afirmou que tomou a iniciativa e fez xixi no braço do rapaz: “Eu estava ficando tão estressada que falei: 'se você não calar a boca, eu vou realmente mijar no seu braço. […] Ele falou: 'xixi de celebridade vai ser ainda melhor'. E aí eu fiz! Parei a van. Eu pedi para os seguranças não deixarem ele olhar”. Kelly Clarkson caiu na risada com a história e declarou: “Eu te amo tanto”.

Anitta no programa de Kelly Clarkson: