Ana Castela fala sobre o relacionamento sem rótulos com Gustavo Mioto

Ana Castela revela o motivo para manter o relacionamento com Gustavo Mioto longe dos holofotes

A cantora Ana Castela vive um relacionamento sem rótulos com o cantor Gustavo Mioto há alguns meses. Eles estão curtindo o affair juntos, mas não querem definir o que estão vivendo. Inclusive, ela revelou o motivo para manter a relação longe dos holofotes.

“A gente está ficando igual ficantes mesmo. Já passamos da fase inicial, masnão tem um rótulo ainda”, disse ela ao Jornal Extra, e completou: “A gente não posta muita coisa, não fala muita coisa, porque eu sou nova na internet. É claro que, se a gente ficar junto mesmo, a gente vai postar para o pessoal saber. Mas, na minha cabeça, casal que posta muito tem mais chance de ter pessoas invejosas em volta”.

Recentemente, Mioto encheu a amada de elogios e também falou sobre o romance deles. “Estamos nos conhecendo. A Ana é uma menina incrível, talentosa, está correndo agora, aparecendo para o Brasil inteiro, ela está correndo cada vez mais e, se Deus quiser, o sucesso dela será exponencial, eu torço muito por ela", contou ao empresário Renato Sertanejeiro.

Ana Castela celebra música com Chitãozinho e Xororó

A cantora Ana Castela gravou uma participação na música Sinônimos com a dupla Chitãozinho e Xororó para a abertura da novela Terra e Paixão, da Globo. Em coletiva de imprensa, ela falou sobre a emoção de participar do projeto."Tem 15 dias, é verdade. [A gravação] Faz uma semana, foi tudo agora. Cara, quando isso acontece pela primeira vez, a gente não acredita, né? Principalmente com Chitãozinho e Xororó, que a gente fala que são os fenômenos. É incrível, é a realização de um sonho", revelou a moça.

Ela reforçou que tem vivido um verdadeiro sonho desde que o convite chegou até sua equipe. "É uma sensação que você não consegue explicar, só sentir. Porque você está cantando em uma das novelas mais importantes e com Chitãozinho e Chororó, é um sonho de carreira que se realizou", declarou.