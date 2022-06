Tops brasileiras criam camisetas para ajudar mulheres do sertão

Embaixadoras da Love Together Brasil, top models brasileiras participam de iniciativa que arrecada fundos para o sertão nordestino

CARAS Digital Publicado em 22/06/2022, às 19h00

As modelos Cintia Dicker, Daiane Sodré, Emanuela de Paula e Fernanda Liz são os embaixadoras da Love Together Brasil e participaram de uma nova iniciativa para arrecadar fundos para a iniciativa. As top models desenvolveram camisetas para a ação com 100% da renda revertida para a organização sem fins lucrativos, que atende o sertão da Paraíba.

As modelos participaram da criação da arte das camisetas, incluindo o modelo e a escolha das frases. A confeção ficou por conta da empresa Madakaru, que tem como propósito gerar renda para as mulheres do sertão nordestino, com escola de profissionalização e a atuação das mulheres na produção de camisetas.

A Love Together Brasil tem a missão de acabar com a sede no nordeste brasileiro, com perfuração de poços artesianos e defender os direitos das crianças e adolescentes nas áreas de saúde e educação.