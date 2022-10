Fashion / Estilo

Sasha Meneghel Szafir arrasa com look azul no casamento do pai, Luciano Szafir

Sasha Meneghel Szafir leva as alianças junto com os irmãos no casamento do pai, Luciano Szafir, e arrasa com vestido elegante

12/10/2022