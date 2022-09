Paulo André e João Figueiredo prestigiam a Semana de Moda de Nova York

Paulo André e João Figueiredo esbanjam estilo ao acompanharem desfile em Nova York

CARAS Digital Publicado em 12/09/2022, às 13h44

O ex-BBB Paulo André e o cantor João Figueiredo aproveitaram o último final de semana para prestigiarem a Semana de Moda de Nova York. Os dois foram convidados pela grife Tommy Hilfiger para acompanharem um desfile no Brooklyn's Skyline Drive-In Theater.

Eles puderam conferir as novidades da coleção inspirada em Andy Warhol e capricharam na escolha dos seus looks para o evento. Os dois apareceram elegantes e estilosos com suas roupas para o momento especial.

O evento ainda contou com a presença de outros famosos, como Kate Moss, Kourtney Kardashian e Travis Barker.

Confira as fotos de João Figueiredo e Paulo André em Nova York: