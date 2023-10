Luciana Gimenez aposta em decote ousadíssimo em novo look

Luciana Gimenez surge com look ousado em nova foto e quase mostra demais

A apresentadora Luciana Gimenez esbanjou sensualidade ao compartilhar o seu novo look nas redes sociais. Nesta quinta-feira, 19, a estrela apareceu com um vestido preto nada básico e quase mostrou demais.

Nos stories do Instagram, a musa exibiu sua beleza impecável ao surgir com o vestido preto longo com decote ousado. O modelito deixou à mostra uma parte dos seios dela e de sua barriga sarada.

Na foto, ela surgiu com o look impecável em um saguão estiloso e posou na frente do espelho.

Luciana Gimenez exibe sua beleza na web

A apresentadora Luciana Gimenez impressionou os seguidores das redes sociais ao postar uma sequência de fotos exibindo seu corpo escultural. Ela aproveitou o dia de TBT para recordar uma viagem que fez para as Maldivas.

Nas fotos postadas no feed do Instagram nesta quinta-feira, 28, a artista exibe suas curvas impecáveis ao surgir usando um biquíni com amarração na cintura, enquanto fazia várias poses em meio ao cenário paradisíaco.

Ao dividir as imagens, Gimenez falou sobre a mudança do tempo. "O sol nos deixou hoje, então vamos de #TBT desse dia lindo em Maldivas! O tempo passou tão rápido que a gente nem sequer notou… Saudades dessa praia", escreveu ela na legenda da publicação.

Os seguidores rasgaram elogios nos comentários. "Perfeita", disse uma internauta. "Gata demais", afirmou outra. "Maravilhosa", falou uma seguidora. "Corpo perfeito", comentou mais uma. "Que mulher linda", escreveu uma fã.