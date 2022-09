Juliana Paes e Thelma Assis prestigiam a Semana de Moda de Paris

Juliana Paes e Thelma Assis brilham com seus looks para desfile de grife na Semana de Moda de Paris

CARAS Digital Publicado em 28/09/2022, às 18h48

A atriz Juliana Paes e a médica e ex-BBB Thelma Assis viajaram para a França para marcarem presença na Semana de Moda de Paris. Nesta quarta-feira, 28, as duas prestigiaram o desfile da grife Balmain ao lado de outras celebridades internacionais e capricharam na escolha dos seus looks para o evento.

Thelma apostou em um vestido justíssimo e com estampa nas cores vermelho e preto e completou o visual com botas de cano alto e casaco sofisticado. Por sua vez, Juliana arrasou ao surgir com vestido preto com fenda na perna e casaco branco elegante.

Veja as fotos dos looks das famosas:

Juliana Paes - Crédito: Iure Richele

Juliana Paes - Crédito: Iure Richele

Thelma Assis - Crédito: Denis Cordeiro

Thelma Assis - Crédito: Denis Cordeiro

O desfile da Balmain foi encerrado com a presença de Cher: