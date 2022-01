De férias com a família na Disney, Thais Fersoza esbanja estilo ao exibir look do dia

Aproveitando as férias nos Estados Unidos, a apresentadora Thais Fersoza arrasou ao escolher look casual e super estiloso

CARAS Digital Publicado em 25/01/2022, às 12h29

Thais Fersoza (37) está curtindo muito as férias nos Estados Unidos!

A apresentadora está aproveitando os parques temáticos de Orlando ao lado do marido, o cantor Michel Teló (41), e dos filhos, Melinda (5) e Teodoro (4).

Nesta terça-feira, 25, Tata está visitando o Animal Kingdom, um dos parques da Disney World, cheio de natureza e animais.

Para aproveitar o passeio de forma confortável, a musa escolheu um look casual - porém super estiloso - para o dia.

- Com foto em família, Michel Teló faz agradecimento ao completar 41 anos

Em post feito em seu perfil no Instagram, ela exibe um conjunto de veludo marrom de moletom e coturnos estilosos de salto alto.

"Look de hoje pro passeio com a família. Eu amei o moletom combinando! Confortável, bem arrumadinho e super charmoso com a bota que tô amando usar. Vocês gostaram também?", escreveu Tata na legenda da publicação.

"Bela! Volte logo que temos muito trabalho no The Voice Brasil nos próximos dias", escreveu o parceiro de trabalho Carlinhos Brown.

- Thais Fersoza fala sobre ansiedade para estreia como apresentadora do 'The Voice +'

Sempre esbanjando beleza e estilo em suas escolhas fashion, ela recebeu diversos elogios dos internautas.

"Uau, foto linda!", elogiou uma seguidora. "Lindooo! Amei o moletom combinadinho e com a bota, arrasou", escreveu outra. "Lindaaa! Amei o look e o lugar! Quero muito conhecer", declarou uma terceira.

Em posts anteriores, Tata compartilhou outros momentos especiais da viagem - incluindo um clique romântico com Michel Teló em frente a cartão postal do Magic Kingdom, outro parque da Disney.

Thais Fersoza explode fofurômetro ao relembrar clique dos filhos pequenos

É muita fofura junta! Thais Fersoza encantou os seguidores mais uma vez com um fofíssimo clique em dia de TBT.

Ao lado do marido, o cantor sertanejo Michel Teló, e dos herdeiros, a apresentadora aparece sorrindo em clique feito em parque da Disney.

"Sem estruturas para esse #TBT não sei o que eu amo mais nessa foto...", se derreteu a mamãe-coruja.

Confira os cliques especiais de Tata Fersoza em viagem aos Estados Unidos

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thais Fersoza (@tatafersoza)