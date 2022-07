Combinando look com o namorado, Fátima Bernardes brinca: ''Se não for pra sair assim...''

LOOKS IGUAIS!

A apresentadora Fátima Bernardes compartilhou uma foto combinando look com o namorado, Túlio Gadêlha, e divertiu os seguidores

CARAS Digital Publicado em 20/07/2022, às 15h49

Fátima Bernardes (59) divertiu os seus seguidores mais uma vez ao surgir combinando look com o namorado, Túlio Gadêlha (34). Após provar que são sim esse tipo de casal, a apresentadora compartilhou uma foto dos dois usando roupas idênticas.

Para a ocasião, os pombinhos escolheram calça jeans escura e blusas verde musgo, e arrancaram elogios dos fãs.

"Se não for pra sair assim, nem nos chame. (parte 2)", brincou a artista na legenda da publicação.

Os admiradores de Fátima Bernardes e Túlio Gâdelha foram só elogios. "Fofura", "Eu não to me aguentando com vocês combinadinhos, continuem por favor", "Amo um casal combinadinho", dispararam.

DE MAIÔ, FÁTIMA BERNARDES SURGE EM CACHOEIRA COM O NAMORADO

No últmo sábado, 16, Fátima mostrou que está em mais uma viagem com o namorado, o deputado federal Túlio Gadelha. Dessa vez o local escolhido pelo casal foi um com cachoeira.

