Fátima Bernardes combina look com o namorado e encanta: ''Lindos''

Apresentadora Fátima Bernardes surgiu toda estilosa combinando roupa com o amado

CARAS Digital Publicado em 19/07/2022, às 10h18

A apresentadora Fátima Bernardes (59) mostrou toda a sintonia e amor que tem com o namorado, o deputador federal Túlio Gadêlha (34).

Nesta terça-feira, 19, a jornalista global compartilhou uma foto combinando look com o amado e esbanjou estilo.

"Se não for pra sair assim, nem nos chame. Né isso Tadeu Schmidt e Ana Cris Schmidt?", falou Fátima Bernardes ao aparecer com o companheiro no aniversário de 48 anos do colega de emissora.

Nos comentários, os internautas admiraram o casal. "Lindos", admiraram os fãs. "Perfeitos", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, Fátima Bernardes surgiu em clima de romance com Túlio Gadêlha em uma cachoeira. A apresentadora está aproveitando a pausa no trabalho para curtir a vida.

Fátima Bernardes encanta ao combinar look com o namorado; veja: