Anttónia brilha em desfile e revela qual é sua relação com a moda

Anttónia revela como se preparou para cruzar a passarela como modelo por um dia em São Paulo

A cantora Anttónia brilhou como modelo por um dia neste domingo, 24. Ela cruzou a passarela do desfile de moda do estilista Reinaldo Lourenço e adorou a experiência, já que não desfilava desde a infância.

“Na verdade é minha estreia na vida adulta. Quando eu era criança desfilei para marcas infantis até os meus 10 anos. Estou animada, principalmente porque a minha família veio toda do Rio só para me ver”, contou ela nos bastidores do evento.

Inclusive, ela contou como se preparou para este momento. “Assisti alguns videos de modelos que eu admiro, tipo Gisele, Omahyra Motta, Carol Tretini, Naomi.. Mas acho que o mais legal é você se sentir confiante e carregar a roupa com propriedade. Eu não sou modelo profissional, então vou entrar como eu sei", afirmou.

Por fim, a estrela destacou sua relação próxima com o universo da moda. "Sempre foi muito intuitiva, desde criança sempre gostei de me experimentar e expressar através das roupas que estava usando. Sempre gostei de me destacar e nunca gostei de seguir regras. Acho que a moda genuinamente nasce desse lugar de questionamento e aprofundamento em si mesmo. Depois a gente vai só aperfeiçoando.

Eu como artista que mexo com musica, estética eu preciso da moda pra complementar tudo isso", comentou.

Anttónia no desfile de Reinaldo Lourenço - Foto: @agfotosite / Divulgação

A mansão de Gloria Pires em Angra dos Reis

Anttónia, uma das herdeiras de Gloria Pires e Orlando Morais, deixou seus seguidores nas redes sociais impressionados ao compartilhar um tour pela mansão de praia da família. A artista encantou a todos ao abrir as portas da residência luxuosa, que fica localizada em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

Através de seu perfil oficial no Tik Tok, Antonia Morais, que recentemente aderiu ao seu novo nome artístico, contou que decidiu fazer um tour pela primeira vez para exibir detalhes da mansão. A musa iniciou o vídeo na sala de estar gigantesca do imóvel, que conta com diversos itens de decoração assinados por artistas brasileiros.

A morena também passeou pelo banheiro de visitas, além de exibir detalhes das suítes de hóspedes, que têm varanda e vista panorâmica para a natureza. Uma das áreas externas da casa, inclusive, conta com algumas esculturas: “A gente teve antes do Big Brother Brasil”, Anttónia brincou com uma das obras de arte espalhadas pelo jardim.

Na sequência, a musa apresentou a sala de jantar da família, onde uma imensa mesa foi disposta para acomodar todos os presentes. Além disso, a área oferece uma vista deslumbrante para o mar, um privilégio compartilhado com os quartos de seus pais e irmãos, que são suítes, com varandas para as demais áreas de lazer da propriedade: "É uma área que a gente usa muito", compartilhou a artista.

A herdeira apresentou os detalhes da outra área externa da casa, que inclui uma piscina gigantesca, um bar completo e até mesmo uma sauna luxuosa. Por fim, Anttónia revelou que a residência também dispõe de quartos externos para acomodar mais visitantes, caso seja necessário, e possui seu próprio heliponto, permitindo que a família desembarque de helicóptero com comodidade.