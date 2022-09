Andressa Suita ostenta beleza com vestido azul decotado: ''Sem condições''

A influenciadora Andressa Suita arrancou elogios dos seguidores ao compartilhar um vídeo exibindo o look para evento

CARAS Digital Publicado em 24/09/2022, às 15h33

Andressa Suita (34) deu um show de beleza mais uma vez! Neste sábado, 24, a modelo compartilhou um vídeo exibindo o look para um evento e impressionou.

No registro, a esposa de Gusttavo Lima (33) aparecendo fazendo poses para a câmera com um vestido azul bem decotado e com franjas.

De volta às madeixas loiras, ela chamou a atenção dos fãs com o estilo. Nos comentários da publicação, os internautas se surpreenderam com a famosa.

"Cada dia mais linda", disse uma seguidora; "Nossa que beleza", disparou outra; "Nasceu pra ser loira", comentou uma terceira; "A Barbie tá diferente", brincou mais uma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andressa Suita (@andressasuita)

ANDRESSA SUITA ENCANTA A WEB AO COMPARTILHAR FOTOS ROMÂNTICAS COM GUSTTAVO LIMA

Gusttavo Lima completou 33 anos, e deu um festão para comemorar a data especial. O cantor posou ao lado da família, e encantou a web. E Andressa Suita (34) aproveitou para compartilhar uma série de fotos com o amado. Em seu perfil no Instagram, Andressa Suita compartilhou diversas fotos em preto e branco, em que aparece trocando diversos carinhos com Gusttavo Lima.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!