Agatha Moreira surge estilosa em look junino ao lado de Rodrigo Simas

A atriz Agatha Moreira chamou a atenção ao surgir com look junino ao lado do namorado

Agatha Moreiraencantou os seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 16, ao compartilhar algumas fotos que aparece vestida com look junino ao lado do namorado, o ator Rodrigo Simas, que também está vestido a caráter.

O casal marcou presença na festa junina organizada pela atriz e apresentadora Tata Werneck, que aconteceu no último fim de semana, e arrasaram na produção. A atriz, que está no ar na novela Terra e Paixão, da TV Globo, surgiu usando um vestido colorido, uma tiara com um mini chapéu e tranças no cabelo. Já Simas surgiu de calça jeans e uma camisa xadrez.

"Festa junina lovers", escreveu a artista na legenda da publicação, mostrando outras fotos ao lado dos amigos que também foram ao evento.

Na festa junina, Tata encantou ao cantar ao lado da filha, Clara Maria, fruto de seu casamento com o ator Rafael Vitti. As duas surgiram com roupas iguais, um vestido roxo com detalhes em amarelo. A música escolhida para ser performada por elas durante o arraial foi “Amor I Love You” de Marisa Monte. Apesar de tímida a menina de três aninhos cantou e ainda recebeu um beijo da mamãe coruja.

"Eu amo cada detalhe da minha deusa. Eu te amo perdidamente. Muita gente pergunta se somos gêmeas. Mas não. Há uma diferença de idade. Se voltar o vídeo em câmera lenta vai perceber", brincou a artista na legenda sobre a semelhança com a filha.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Agatha Moreira (@agathaamoreiraa)

Agatha reflete sobre o cabelo curto

Recentemente, a atriz Agatha Moreira usou suas redes sociais para compartilhar alguns cliques que impressionaram os internautas! Sem o mega hair de sua personagem Graça, em Terra e Paixão, novela das nove da TV Globo, a famosa apareceu com o cabelo curtinho e refletiu sobre o tamanho dele.

"Olha o tamanho que tá esse cabelo sem o mega da Graça… Cresceu muito ou pouco para um ano e meio? Eu tô achando muito", escreveu a atriz, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, ela aparece de perfil, dando um close em seu rosto e seu cabelo curtinho, que atualmente está na altura de seu ombro.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!