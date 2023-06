Agatha Moreira encanta com beleza escultural e reflete sobre cabelo curto

Atriz Agatha Moreira aparece sem mega hair de personagem e deixa internautas chocados com cabelo curto

Nesta quinta-feira, 8, a atriz Agatha Moreira usou suas redes sociais para compartilhar alguns cliques que impressionaram os internautas! Sem o mega hair de sua personagem Graça, em Terra e Paixão, novela das nove da TV Globo, a famosa apareceu com o cabelo curtinho e refletiu sobre o tamanho dele. Mas o que chamou a atenção mesmo foi a beleza estonteante da famosa nas fotos.

“Olha o tamanho que tá esse cabelo sem o mega da Graça… Cresceu muito ou pouco para um ano e meio? Eu tô achando muito”, escreveu a atriz, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.

Nas fotos, Agatha aparece de perfil, dando um close em seu rosto e seu cabelo curtinho, que atualmente está na altura de seu ombro. Toda arrumada, a atriz aparece aproveitando a noite ao lado do namorado, o ator Rodrigo Simas.

Os comentários da postagem foram inundados de elogios para a beleza da famosa, além de comentários sobre seu cabelo. “Tá linda com esse cabelo!”, exaltou a atriz Juliana Paiva. “Só gostaria de dizer, que você é maravilhosamente fantástica de linda e fantástica atriz”, elogiou uma outra internauta. “Muitoooo! E é incrível como você fica bela com absolutamente QUALQUER corte de cabelo né?! O bicha buuuuuunita!”, relembrou um terceiro. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Agatha Moreira.

Agatha Moreira é uma atriz e modelo de 31 anos de idade, nascida no dia 19 de janeiro de 1992, na cidade do Rio de Janeiro. Modelo desde os 14 anos de idade, já morou em países como Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, entre outros. Seu primeiro papel como atriz foi na novela Malhação, mas ficou nacionalmente conhecida por sua atuação na minissérie Verdades Secretas.