Casados ou solteiros? Saiba qual é o status de relacionamento dos craques da Seleção Brasileira

Os jogadores brasileiros convocados para a Copa do Mundo do Catar dão o que falar quando o assunto é a vida amorosa. Saiba mais!

Você sabe o status de relacionamento de cada jogador da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar? A Seleção Brasileira ganhou o jogo de sua estreia na Copa do Catar na última quinta-feira, e as famílias dos craques já estão acomodadas no país do Oriente Médio. Porém, você sabe quais jogadores são casados ou estão solteiros? Confira a lista!

1- Alisson - Casado com Natália Loewe.

2- Danilo - Casado com Clarice Sales.

3- ThiagoSilva - Casado com Isabelle Silva.

4- Marquinhos - Casado com Carol Cabrino.

5- Casemiro - Casado com Anna Mariana Casemiro.

6- Alex Sandro - Apesar de não ter fotos, Alex Sandro é casado com Natalia Regina da Cruz! Os dois têm um relacionamento muito reservado, e pouco se sabe sobre!

7 - Lucas Paquetá - Casado com Duda Fournier.

8 - Fred - Casado com Monique Salum.

9 - Richarlison - Ele está solteiro.

10 - Neymar - Após sete meses namorando Bruna Biancardi, o namoro dos dois chegou ao fim! Desde então o famoso não anunciou nenhuma mudança no status de solteiro.

11 - Raphinha - Casado com Natalia Rodrigues Belloli.

12 - Weverton - Casado com Jaqueline Maoski.

13 - DanielAlves - Casado com Joana Sanz.

14 - Militão - O jogador teve um rolo complicado com Karoline. A influenciadora e ele tiveram uma filha, Cecilia, mas, entre idas e vindas, os dois terminaram e a famosa chegou a expor detalhes do relacionamento na internet.

15 - Fabinho - Casado com Rebeca Tavares.

16 - Alex Telles - Casado com Vitoria Schneider Vargas.

17 - Bruno Guimarães - Casado com Ana Lídia Martins.

18 - Antony - Solteiro.

19 - Gabriel Jesus - Depois de mais de um ano de relacionamento e um filho, o jogador apagou as fotos e trocou unfollow com Raiane Lima.

20 - Vini Jr. - Solteiro.

21 - Rodrygo - Após três anos em um relacionamento sério com Luana Atik Lopes, a influenciadora divulgou em suas redes sociais que não está mais namorando.

22 - Bremer - É casado com Déborah Claudino há cinco anos, mas tem um relacionamento mais reservado.

23 - Ederson - Casado com Laís Moraes.

24 - Martinelli - Casado com Isabella.

25 - Pedro - Casado com Fernanda Nogueira.

26 - Everton Ribeiro - Casado com Marilia Nery.