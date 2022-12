Site Podersports, de apostas esportivas, fecha parceria com Chicão, um dos ídolos do futebol

Conhecida pelos famosos, a plataforma foi utilizada em celebração dos 20 anos do mundial do Corinthians

Em parceria com o ex-jogador de futebol Chicão, o site de apostas esportivas Podersposts, do empresário Rodrigo Faria de Oliveira, prestigiou o evento que celebrou os 20 anos do mundial do Corinthians, em Guarulhos. A prática vem ganhando cada vez mais adeptos no Brasil e já é usada no mundo.