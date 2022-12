Richarlison mostra como ficou tatuagem com rosto de Neymar e Ronaldo: ''Quase pronta''

Jogador Richarlison impressionou ao mostrar como ficou desenho nas costas com seu rosto e de seus ídolos

O jogador Richarlison (25) surpreendeu nos últimos dias ao mostrar que faria uma tatuagem nas costas com o rosto de Ronaldo (46) e Neymar (30) ao lado do seu. Nesta quarta-feira, 14, o atleta exibiu o desenho quase finalizado e impressionou.

Cobrindo todas as suas costas, a tatuagem com os três rostos ainda foi complementada com uma bandeira do Brasil e uma frase em homenagem ao jogador Pelé (82):"Você fez o Brasil sorrir".

Ao fim das costas, um desenho de um garoto segurando uma bola no braço e usando uma camisa de Richarlison também foi feito para contar um pouco da história do jogador.

Orgulhoso com a novidade em seu corpo, ele compartilhou uma nova foto e contou que está finalizando o desenho. "Quase pronta", disse o atleta.

Veja como ficou a tatuagem de Richarlison:

Richarlison comove os internautas

Recentemente, o atacante surgiu abalado nas redes sociais ao falar com alguns torcedores sobre a Copa do Mundo, antes de voltar ao Brasil. Emocionado, o craque agradeceu o carinho que recebeu dos fãs. "Obrigado pelo carinho, a gente sai com o coração partido. Chorar agora, mas a gente vai voltar mais forte", iniciou ele

Na sequência, desabafou: "Escrever isso com certeza é a coisa mais difícil que já fiz na vida. Ontem ainda não passou, foi impossível dormir e o que aconteceu ainda dói pra caral**. Essa é uma ferida que vai ficar aberta pra sempre, porque todos nós sabemos das chances que tínhamos de buscar esse título", escreveu.

"E não vai melhorar em nada se eu vier com o discursinho de que fizemos o nosso melhor, entregamos tudo, que faz parte do esporte... Por mais que seja verdade, só me deixa mais p da vida. A real é que parece que nós perdemos alguém muito próximo, que arrancaram um pedaço da gente. E eu e meus amigos vamos ter que conviver com isso - alguns (ou muitos) nem terão outra chance", lamentou.

"Agora é hora de lamber as feridas, pedir desculpas a todos vocês e colocar a cabeça no lugar. A real é que o futebol, que me deu tudo que eu tenho, que salvou a minha vida tantas vezes, ontem me deu o golpe mais forte que eu já recebi", desabafou.