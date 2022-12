"Copa do Mundo é traiçoeira", diz Renata Fan sobre eliminação do Brasil

Renata Fan escreveu texto refletindo sobre as possibilidades perdidas na partida da seleção brasileira

A comentarista da Band, Renata Fan (45), fez um texto refletindo sobre a partida da seleção brasileira contra a Croácia pela Copa do Mundo. Ela reuniu diversos pontos onde acredita que os jogadores erraram na partida.

"Fim de mais um sonho. Brasil não impôs o jogo e muitas vezes pareceu lento em campo, segurando a partida de um jeito que não favorecia o drible, a velocidade pelos lados e a transição rápida.", começou.

A loira exaltou a habilidade dos croatas e a "preferência" do juiz. "Paramos na marcação precisa da Croácia e em um árbitro que não marcava falta para o Brasil (alguém percebeu isso?). Não tivemos uma grande apresentação e deixamos a prorrogação e os pênaltis acontecerem", escreveu.

Ela então relembrou as várias possibilidades que poderiam ter dado a vitória para a seleção. "Se o joelho de Marquinhos não tirasse Alisson do gol croata, se Neymar começasse batendo a série brasileira de penalidades, se resolvêssemos a história no 1ºT, tantas variáveis incontroláveis e uma certeza, Copa do Mundo é traiçoeira", admitiu.

"Ilusão ou Desilusão? Sinto um pouco das duas coisas e vou afogar as mágoas vendo Argentina e Holanda e sonhando com 2026", finalizou. O texto foi acompanhado de uma selfie da loira vestindo azul.

Confira postagem de Renata Fan: