Quem deve continuar no BBB 24? Vote em que deve se salvo do Paredão

Em modo turbo, o terceiro paredão do BBB 24 foi formado entre Davi, Beatriz e Lucas Pizane

Ainda na semana 'turbo', o BBB 24 formou mais um paredão neste domingo, 14. Desta vez Beatriz, Davi e Lucas Pizane estão disputando a preferência do público para ficar na casa mais vigiada do Brasil. Agora eles terão poucas horas para convencer os fãs a votarem bastante.

Quem deve continuar no BBB 24? DAVI

Beatriz

Lucas Pizane

Pouco depois da eliminação de Thalyta, o professor Lucas Henrique conquistou a liderança em uma prova que necessitava sorte e conhecimentos gerais. Ele foi o responsável por colocar Beatriz direto no paredão, com a justificativa que é uma pessoa que ele não é tão próxio no confinamento.

Na tentativa de se livrar da berlinda, a moça pediu aos aliados que votassem em Pizane, para que ela tivesse mais chances de voltar do paredão. No confessionário, o baiano recebeu quatro votos e acabou empatando com Alane, que terminou sendo salva pelo líder. "Tenho mais troca no dia a dia com a Alane", disse Lucas.

Leia também: Luiza Brunet defende Yasmin após machismo no BBB 24: "Tem que ser respeitado"

O terceiro participante acabou sendo escolhido a partir de uma nova dinâmica, onde os vetados da votação Nizam, Rodriguinho, Juninho, Luigi, Raquele e Matteus, tiveram que entrar em consenso quanto a um único nome para colocarem na berlinda. Apesar de divergências, eles apontaram Davi como o indicado.

CONFIRA QUEM VOTOU EM QUEM:

Vanessa Lopes votou em Alane

Vinicius votou em Michel

Deniziane votou em Raquele

Beatriz votou em Pizane

Davi votou em Nizam

Fernanda votou em Alane

Marcus Vinicius votou em Pizane

Giovanna votou em Juninho

Michel votou em Nizam

Isabelle votou em Nizam

Pizane votou em Alane

Pitel votou em Alane

MC Bin Laden votou em Raquele

Yasmin votou em Marcus Vinicius

Wanessa votou em Davi

Leidy Elin votou em Pizane

Alane votou em Pizane