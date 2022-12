Zé Neto e Natália Toscano fazem ensaio de Natal com os filhos

Zé Neto e Natália Toscano encantam em ensaio fotográfico de Natal com os filhos, José e Angelina

O cantor sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, registrou a alegria do Natal em um ensaio fotográfico ao lado da família. Com a decoração de Natal pronta em casa, ele e a esposa, Natália Toscano, posaram com os dois filhos, José e Angelina.

A família esbanjou alegria e diversão na hora dos cliques. “Momento de agradecer e celebrar o nascimento do nosso mestre Jesus Cristo. Muita gratidão ao meu Deus por tantas bençãos na minha vida e de minha família, minha esposa e filhos que são meu principal alicerce”, disse ele.

Então, Natália também falou sobre a magia do Natal. “Data muito significativa que enche o meu coração de luz e esperança, o nascimento de Jesus Cristo. Momento de agradecer ao nosso Senhor e renovar a energia para iniciar um novo ano. Além de toda magia que o Natal nos traz com o Papai Noel, eu amo o Natal”, declarou.

Fotos: Lívia Cardoso

Mais famosos também fazem ensaios em clima de Natal

Faa Morena caprichou na decoração de sua casa para o final do ano. “Meu Natal será de paz e gratidão através de muitas superações nesse ano. A memória mais linda de Natal é a lembrança de um Papai Noel mágico e, desde criança, antes de receber o presente, eu ficava imaginando um Papai Noel que gostava muito da criança que eu era”, relembrou.

Faa Morena - Foto: Divulgação

A modelo e apresentadora Júlia Pereira posou ao lado do marido, Amilcare Dallevo Neto, e da filha, Suzanne. “Nesse ano, vamos celebrar o Natal ao estilo gaúcho (risos), mas na minha casa nova em São Paulo. Normalmente sempre passo com a família no Sul, lá servimos nossa ceia sempre mais cedo, mas descobri que em São Paulo a tradição é cear somente após a meia-noite. A Suzanne ama o clima natalino, então vamos fazer um pouco antes para ela celebrar cada momento do Natal com a gente! Será lindo, eu amo a magia do Natal”, contou.

Júlia Pereira com o marido, Amilcare Dallevo Neto, e Suzanne - Foto: Divulgação

Por fim, Deia Cypri, que é esposa do sertanejo Edson, fez novas fotos com a filha, Bella. “Reformamos todo o sítio que era da minha vó, que já não está entre nós. Vamos receber a nossa família no Natal com muito amor. A expectativa é grande para passarmos esses momentos juntos, porque, na minha opinião, é só isso que vale a pena na vida, os momentos que a gente passa, né?”, refletiu.