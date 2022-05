Thiago Arancam e Aline Frare comemoram o aniversário de três anos do filho

O casal Thiago Arancam e Aline Frare prepararam uma festa temática para o pequeno Francisco

Thiago Arancam (40) e Aline Frare celebraram o aniversário do filho mais velho, Francisco (3), no último final de semana.

O casal reuniu familiares e amigos na primeira festa em um buffet do primogênito e se divertiram.

Para a ocasião, os dois escolheram o tema Jurassic World e garantiram a diversão das crianças com uma apresentação especial do Circo Mágico com o ilusionista Dimy.

E claro que o papai coruja ainda fez um show particular para comemorar o novo ciclo do pequeno Francisco.

Vale lembrar que Thiago e Aline estão à espera de Angelina.

