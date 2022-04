Thiago Arancam emociona o público ao se apresentar na Expo Dubai 2022

O tenor lírico Thiago Arancam se apresentou na 'Expo Dubai' e emocionou o público

Thiago Arancam (40) foi um dos destaques da Expo Dubai 2022.

O evento "Monte Carlo" aconteceu no Habtoor Palace na noite desta última quarta-feira, 30, em comemoração ao encerramento da festa.

No palco, o artista cantou grandes sucessos do seu repertório como "Delírio", "My Way", "Volare", "Granada", entre outros, e emocionou os convidados.

Para a apresentação, Thiago apostou em um figurino luxuoso e a caráter para o baile dos príncipes e princesas. O artista vestiu Lo Bosco Milano & Vasco Vasconcelos Brasil, e sua esposa, Aline Frare, um vestido Tarik Ediz.

"Eu agradeço por fazer parte desse evento tão importante no mundo inteiro! Estava tudo lindo, o público super animado e com uma energia maravilhosa! Foi demais! Uma noite dos sonhos!", agradeceu ele.

Vale ressaltar que Arancam estreou recentemente a nova turnê Mágico Amore, em São Paulo, e seguirá com ela por todas as principais capitais do país.

Filho de Marcos Mion canta com Thiago Arancam

Thiago Arancam está com a turnê Mágico Amore e o filho de Marcos Mion (42), Stefano, de apenas 11 anos, subiu ao palco para cantar ao lado dele. Na plateia, os papais orgulhosos se emocionaram com a apresentação do pequeno, que cantou Hallelujah.

