Shakira comemora o aniversário de 91 anos do seu pai: “Amor sem limites”

ANIVERSÁRIO DO PAI!

A cantora Shakira usou suas redes sociais para celebrar o aniversário de 91 anos de seu pai, que superou a Covid-19 e duas operações neste ano

CARAS Digital Publicado em 06/09/2022, às 21h34

Nesta terça-feira, 6, Shakira fez uma postagem emocionante em seu Instagram para comemorar o aniversário de 91 anos de seu pai, William.

Em seus stories, a diva pop apareceu cantando ao lado do pai e escreveu na legenda: “Feliz aniversário para o herói da minha vida”.

A cantora colombiana também lembrou que William contraiu Covid-19 e sofreu duas quedas nas quais precisou ser operado. “Papito passou pela Covid, duas quedas e duas operações”, explicou Shakira.

Ao final da legenda, a artista se declarou: “Tem sido muito esse ano, e mesmo assim segue seus 91 anos me ensinando a cada dia a resiliência e o amor sem limites”.

Reprodução: Instagram

Rumores!

Nesta última semana, o ex-marido de Shakira, o jogador Gerard Piqué decidiu esclarecer rumores após a separação do casal.

A equipe do atleta publicou um pronunciamento oficial após o ex de Shakira ter sido visto com uma nova namorada.