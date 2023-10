Murilo Rosa comemora aniversário de 77 anos da mãe: "Te amo profundamente"

Com cliques raros, o ator Murilo Rosa prestou uma bela homenagem para a mãe, dona Maria Luiza

Murilo Rosa encantou os seguidores das redes sociais ao prestar uma bela homenagem para sua mãe, dona Maria Luiza, que completou 77 anos de vida nesta quarta-feira, 18. O ator postou várias fotos da aniversariante, e também compartilhou um vídeo cantando a música 'Como é grande o meu amor por você', do Roberto Carlos, e se declarou para ela.

"Hoje é o aniversário de Dona Maria, a nossa Dona Maria Luiza, filha da vovó Zita e do vovô Alipio, filha mais velha de seis filhos... Minha mãe, minha amiga, minha parceira de vida. Eu agradeço a Deus todos os dias pela benção de ter uma mãe tão carinhosa, tão amorosa, tão apaixonada pela família, tão perfeita. Mãe deveria ser, e no nosso caso é, sinônimo de perfeição, não tem defeito não, e é verdade", afirmou Murilo no começo da homenagem.

Em seguida, o ator parabenizou a mãe e rasgou elogios. "Parabéns pelos seus 77 anos de vida, uma jovem ainda… muita saúde pra você, mãe linda, muitos anos de vida e que você continue assim exatamente como você é, com essa simplicidade, com esse seu jeito caridoso com todos, com esse senso de proteção, com essa fé inabalável, com essa energia, eu te amo profundamente", declarou ele.

"Estamos mais ligados do que nunca e nesse momento de tantos acontecimentos, celebrar a sua vida é o maior presente que Deus pode nos dar. Vamos juntos, com fé, força… emoções, vamos nessa com muita sabedoria, "entusiasmo" e amor… Te amo Mãe! Parabéns", finalizou o texto.

Confira a publicação:

Morte do pai

Em setembro, Murilo Rosa usou as redes sociais para dividir uma triste notícia com seus seguidores: a morte de seu pai, Odarir Rosa. O ator compartilhou uma sequência de cliques com o pai e prestou uma comovente homenagem para ele.

"Pai. Eu não estou preparado para perder você. Eu morria de medo desse momento chegar e ele chega né? É muito duro, estranho, bruto. Mas esse momento chegou e você estava nos braços do amor da sua vida, da sua Maria, da sua senhora, de nossa senhora. Eu não perderei você nunca, você estará comigo pra sempre. Você é o melhor pai do mundo e que benção ter sido educado e criado por você. Que alegria a minha conviver com alguém tão carismático, tão bondoso, tão figura e tão especial. Que parceria exemplar nós temos. Quantas celebrações tivemos juntos, pai, que único. Um exemplo de como tem que ser um pai e um filho [...]", disse o artista em um trecho da postagem.